Liga MX e MLS giocheranno, nel 2023, la Coppa di Lega in un formato di un mese simile alla Coppa del Mondo

Liga MX e MLS hanno annunciato martedì che fermeranno i loro campionati nel 2023, per implementare ciò che hanno a lungo cercato: un torneo inter-league che coinvolga i 47 club che compongono i due campionati, la Coppa di Lega. Attualmente, la MLS ha 27 squadre, ma entro quella data si prevede che St. Louis e Charlotte si aggiungeranno alle loro squadre, da parte loro, il Messico contribuirà con le loro 18 squadre.

Il torneo sarà simile alla Coppa del Mondo, in quanto si giocherà per un mese e sarà progettato in base a gruppi. I migliori di ogni girone passeranno il primo turno, quindi inizieranno i playoff nelle partite ad eliminazione diretta.

I vincitori della Coppa di Lega otterranno automaticamente un posto negli ottavi di finale di CONCACAMBU, mentre il secondo e il terzo posto si qualificheranno automaticamente al suddetto torneo a partire dal primo turno.

Cruz è stato il primo campione di questo torneo nel 2019 e il prossimo vincitore sarà deciso mercoledì tra Seattle Sounders e Lione.

“Questo stabilirà nuovi standard per ciò che è possibile tra le due leghe ed esporrà ulteriormente i nostri giocatori e club a un pubblico globale”, ha dichiarato martedì il commissario della Major League Soccer Don Garber. “Dal suo lancio, tre anni e mezzo fa, il nostro rapporto con la Liga MX è cresciuto rapidamente e la competizione ha portato il meglio di entrambi i campionati”.

L’amministratore delegato della lega messicana ha definito “storico” l’annuncio.

“Questo è un esempio di coordinamento e allineamento degli obiettivi tra Confederación, MLS e Liga MX”, ha affermato Mikel Areola. “Tutte le parti coinvolte sono confluite nell’obiettivo di fornire agli appassionati di football americano e ai fan di tutto il mondo più intrattenimento e spettacolo. I club di Liga MX e MLS avranno un programma di competizioni ancora più intenso per alzare l’asticella e la qualità del gioco. “

Areola ha anche sottolineato il vantaggio economico che il format di questo torneo porterà in definitiva a “reinvestire per creare un circolo virtuoso che aiuti a sviluppare giocatori, club e opportunità di mercato per il calcio e lo sport in generale”.