Liga MX Femenil: Cosa lascia la doppia giornata dal Clausura 2024?

Il Tigres si conferma leader con due vittorie in questa doppia giornata, mentre Santos e Cruz Azul continuano la lotta per il fondo della classifica.

Questi sono i giorni 3 e 4 Torneo finale 2024 Hanno lasciato l'Amazzonia Mila Martinez Come chiaro candidato al titolo dopo aver battuto il Tigres con due gol. un piano E America Seguono da vicino i Cats nel programma generale ed entrambe le squadre hanno aggiunto vittorie in questo doppio appuntamento.

Qui vi presentiamo gli eventi più importanti a cui si è assistito in questa doppia giornata Lega femminile messicana.

Il brutto periodo del Santos

Santi Sono entrato in una crisi con gravi conseguenze.

La Comarca Lagunera ha concluso la fase finale del torneo 2023 al 14° posto, con 4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. i problemi Santi La loro situazione è peggiorata nell'ultima edizione inaugurale del 2023, che si è conclusa senza aggiungere alcuna vittoria e occupa la penultima posizione con soli cinque punti all'attivo.

La competizione non era iniziata nel migliore dei modi, dato che la squadra distrettuale aveva esordito dopo aver subito una sconfitta per 7-0 Tolucain un pareggio senza reti contro Croce blu E ancora una volta ha subito sette gol Tigri Nel terzo turno ha perso 0-5 America In data 4.

Stephanie Mayor, capocannoniere del Tigres

Amazon sembra più forte che mai.

Rinforzi Tigri Per questo Chiusura del 2024 Hanno confermato di essere i favoriti per il titolo e in questo doppio turno hanno dimostrato la loro forza vincendo 7-1. Santi E 2-7 contro Leone.

Il Tigres ha confermato la sua leadership nella Final League 2024 con due vittorie nel doppio turno della Liga MX Femenil. Immagine7

Oltre alle vittorie, i tifosi Tigri Celebrare Stefania sindaco E il suo record come capocannoniere di Amazon. Il “Generale” ha segnato 98 gol con la squadra di Monterrey, superando i 97 gol segnati. Jacqueline Ovale E 95 di Katie Martinez.

Mazatlán vince dopo 31 partite

Mazatlan La squadra inizia a vedere la luce alla fine del tunnel dopo aver ottenuto la prima vittoria dopo 31 partite senza vincere il torneo Lega femminile messicana.

Sinoxolo Cézanne Ha segnato una doppietta contro Croce blu Ha dato i primi tre punti Mazatlan In questa competizione. Il sudafricano è arrivato come rinforzo per la squadra di Sinaloa per questo scopo Chiusura del 2024.

Jenny Hermoso ha fatto il suo debutto come capocannoniere del Tigres

Nel quarto turno, le Amazzoni hanno mostrato ancora una volta una vittoria per 2-7 sulla squadra Leoneabbina dove Jenny Hermoso Ha esordito come marcatore Tigri Con doppio.

Consultazione Qui Tutte le notizie sportive femminili.

Lo spagnolo insieme Stefania sindaco E Jacqueline Ovalehanno brillato doppiamente, e Kgatlana Faceva parte dell'enorme punteggio contro Leone. Tigri Hanno vinto 10 delle ultime 11 partite contro Vieira e hanno segnato 34 gol.

Triplette di Maria Paula Salas e Aisha Solorzano

costaricano Maria Paolo Salas E guatemalteco Aisha Solorzano Hanno impressionato al quarto turno regalando alla loro squadra una tripletta.

Salas è stato responsabile di tutti e tre i gol nell'incontro contro Mazatlan A cui hanno dato atlante La sua prima vittoria nel Chiusura del 2024Per questa parte, Aisha Solorzano Spuntato con Puebla Ha segnato una tripletta contro Cruz Azul, Liliana Fernandez Ha finito 0-4 per la sezione. Entrambi i giocatori hanno segnato finora quattro gol nella competizione.

Assist di Catalina Osmé

La colombiana ha esordito con il Tozas nel quarto turno del Clausura 2024, ed è entrata nel tabellone con tre assist.

Durante il primo tempo, Catalina Osme ha assistito due gol per Daniela Flores e il terzo gol è stato segnato da Chinwendo Ehizo.

Pachuca Chiuso 0-4 contro Nikaxa Hanno già otto punti Torneo finale 2024. Da parte loro, la squadra di Quintelas ha aggiunto nove partite senza vittorie in casa.

Gol 136 di Katie Martinez

Katie Martinez Rimane il capocannoniere di tutti i tempi del torneo Lega femminile messicana Con la tripletta contro il Santos al quarto turno America Ha raggiunto 136 gol nella lotta che continua Alicia Cervantes E Desiree MonsivasEntrambi i giocatori hanno 132 punti al momento.

Come appare il programma del torneo di Clausura 2024?