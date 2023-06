Liga MX Femenil: Gini Hermoso capocannoniere del mondo

ESPNLettura: due minuti.

Il giocatore di ‘Tuzas’ è in cima alla lista dei migliori marcatori per i primi mesi del 2023 pubblicata dall’IFFHS.

Bella JenniferCalciatore Pachucaè il capocannoniere al mondo nei primi cinque mesi del 2023, secondo i dati che ho pubblicato Federazione internazionale di storia e statistica del calcio (IFFHS). Tra i primi 10 posti in classifica ci sono anche Charlie Corral E Kiana PalaciosAltri rappresentanti di Campionato MX femminile.

Sono tre calciatori di Campionato MX femminile Quelli che compaiono nella lista fatta da IFHS Uno dei migliori marcatori al mondo nei primi cinque mesi del 2023. Oltre agli spagnoli Bella Jenniferche vengono prima, ci sono anche i messicani Carlo CoralloCompagno d’Europa PachucaE Kiana Palaciosseguace America.

Bella Jennifer è in cima alla lista con 23 annotazioni che ha fatto nei primi cinque mesi del 2023 tra Pachuca E la tua scelta. Appare dietro gli spagnoli Samantha Kerrl Chelseacon 22, Rachel Dalìl Astonvillecon 21 gol, la stessa cifra che ha charlene recinto, Calciatore messicano di Tuzas.

La giocatrice di “Tuzas” Jenny Hermoso è in cima alla lista dei marcatori per i primi mesi del 2023 pubblicata dall’IFFHS. Immagine 7

Kiana Palaciosseguace Americaè l’ultimo rappresentante di Campionato MX femminile nella lista. Si trova al 9° posto e ha 19 annotazioni correlate Khadija Shawseguace Manchester City, Alba Redondol Ascensore, Tessa Wallertseguace Anderlechtma sotto Asis Oshoala (Barcellona) E Feina Kalma (Venti)questi ultimi due, con 20 gol.

Dati raccolti da IFHS Hanno preso in considerazione solo i primi cinque mesi del 2023, quindi la fine dell’anno non viene più presa in considerazione. Fine 2023fra America E pachuca, Si tiene la prima settimana di giugno.

Tra i tre calciatori Campionato MX femminile che sono nella lista dei migliori marcatori del mondo, Carlo Corallo È stato l’unico che è riuscito a segnare in finale Fine 2023. Il messicano ha segnato un gol nell’andata del duello di campionato, che alla fine è rimasto in bacheca America.