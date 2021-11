Liga MX: Miguel Herrera risponde all’abbandono di Gignac all’Olmpicos: ‘Sì, me ne pento’

Andre-Pierre Gignac non ha avuto il suo momento migliore in Liga MX Per la stagione regolare di questo campionato inaugurale 2021. L’unico giocatore francese era in Poco più del 44% dei minuti possibili per segnare non più di tre gol In otto partite.

Miguel Herrera, allenatore del Tigres, ha espresso la sua opinione sull’attaccante francese Di fronte a quello che ha A partire dalla Liga contro il Santos nei quarti di finale In un viaggio di andata e ritorno in cui Gignac potrebbe essere una parte fondamentale, perché se si connette, sarà il leader morale della squadra del Messico settentrionale come lo è stato dal suo arrivo in America Latina.

Ricordati che Gignac lasciò i Tigers durante le Olimpiadi di Tokyo. In questo senso, la squadra di “10” Miguel Herrera ha dovuto utilizzare la capacità di punteggio di Dent Lopez, che ha anche vinto il titolo di punteggio. Ma non sarebbe stata la stessa senza la sua stella.

“Sembra che l’infortunio che ha subito non lo abbia lasciato, ma finisce nel migliore dei modi, La leadership che hai al vertice è importante, i concorrenti ti rispettano molto, Entra bene Liguilla. Miguel Herrera ha detto che avevo un Gignac che volevo ottenere da Date 1. “

“A Leguela andrà molto meglio perché porta la fame, porta voglia, ho già aiutato un mio compagno a fare il cannoniere, adesso Partiamo tutti da zero e non importa più chi lo fal ”, continua il tecnico che ha sostituito Riccardo Ferretti.

Miguel Herrera ha allenato l’America in passato e ha affrontato il Tigres de Gignac in diverse occasioni. Ora i ruoli sono cambiati e lui ha l’arsenale di Gignac, uno degli alieni della Liga MX di maggior successo di tutta la storia.

“Ho sofferto molto (da concorrente) e quando sono arrivato qui era la prima cosa che volevo godermi, Ho detto: “Gignac è ​​un giocatore molto importante per lo schema che cerco”. Sfortunatamente Vai alle Olimpiadi Miguel Herrera ha detto che l’infortunio che ha avuto (uno strappo alla gamba sinistra) qui non gli ha permesso di partecipare alle prime partite”.

alla fine della giornata, La Francia non è riuscita a superare la fase a gironiS. Infatti, la squadra europea è stata eliminata dopo aver affrontato Messico e Giappone, in uno dei gironi della morte. L’ospite aveva un movente per il suo popolo, mentre Gli aztechi leggono i movimenti dell’aggressore che conoscono bene. Miguel Herrera ha dichiarato che non gli piace che Gignac vada all’evento sportivo.

“Mi sono pentito (di averlo lasciato andare alle Olimpiadi) dopo che la Francia ha presentato la sua lista finale, Perché alla fine l’unica squadra che ha prestato giocatori siamo stati noi, hanno preso una decina di giocatori dal tecnico. La capacità di lottare per la medaglia d’oro È diventata una scelta molto sbagliata”. Il tecnico ha concluso in un’intervista con Mediotempo. di Liguilla.