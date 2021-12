Ligue 1: Covid-19 fa scattare gli allarmi al PSG: Kehrer ed Ebimbe, positivi

DrLa coppia di L’emergenza Covid-19 al Real Madrid, Ora, questa malattia ha colpito lasciando Saint-Germain, colui il quale Oggi affronta Lorient Nella partita del 19° turno della Prima Divisione francese.

La squadra parigina guidata da Mauricio Pochettino L’invito a questo incontro non è stato annunciato, e ora ha rilasciato due casi positivi: Thilo Kehrer e Eric-Junior Dina Ebimbe. inoltre, Leandro Paredes è stato isolato in via precauzionale.

Tutto questo avviene appena due giorni dopo il compleanno del fuoriclasse francese Kylian Mbappe, poiché molti dei giocatori della squadra hanno voluto festeggiare i 23 anni dell’attaccante ad una festa.

Ieri, durante la sua apparizione davanti alla stampa, nessuno Mauricio Pochettino Lo staff del club non ha segnalato la situazione Il dubbio è iniziato nelle ore successive quando la squadra, come al solito, non ha annunciato la convocazione Nella partita contro il Lorient.

Alla fine, dopo i vantaggi, l’argentino ha preso 22 giocatori, tra cui Mbappe non squalificato e dove Sergio Ramos.

