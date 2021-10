Ligue 1: Il PSG gioca già le sue carte per Haaland se Mbapp non si rinnova

Uno dei nomi dell’ultimo calciomercato estivo è stato senza dubbio Erling Haaland. La giovane stella norvegese è diventata uno dei giocatori più famosi del pianeta calcistico. Cosa c’è di più, fino ad oggi Ci sono molte squadre che erano interessate a ottenere i loro servizi. Tuttavia, il Borussia Dortmund si è categoricamente rifiutato di farlo uscire… almeno per il momento.

Una delle squadre che ha chiesto di Haaland è stata il Paris Saint-Germain. Leonardo, il direttore sportivo dei parigini, ha un buon rapporto con Mino Raiola, agente tra tanti di Erling. Finora i potenziali numeri di trasferimento non sono stati del tutto chiari, ma secondo “La Gazzetta dello Sport”, Raiola avrebbe chiesto uno stipendio di 50 milioni di euro l’anno.

Tuttavia, questa situazione ha diversi aspetti da considerare. innanzitutto, Il costo della conversione. Secondo vari specialisti, La capitalizzazione di mercato di Haaland è di circa 120 milioni di euro Circa. D’altra parte, secondo le fonti, La condizione per la risoluzione del contratto è compresa tra 75 e 90 milioni, che è molto inferiore al valore di mercato di cui sopra.

Secondo il quotidiano italiano, Raiola avrebbe assicurato che l’importo totale della transazione fosse inferiore al valore di mercato dichiarato. Pertanto, l’agente ha giustificato in questo modo le alte ricompense per il giocatore. Ricordiamo, allo stesso modo, Mino Raiola ha già parlato con il club dell’acquisto di Gigio Donnarumma. Il portiere, infatti, ha raggiunto il costo 0 alla risoluzione del contratto con la sua ex squadra. Questo avrebbe potuto essere, tra le altre cose, il momento in cui Haaland avrebbe avuto una conversazione.

L’ultimo gol di Haaland è uno di quelli che si stropicciano gli occhi per crederci

Mbapp entrerà nell’equazione

Il secondo nome contestato in tutta questa vicenda, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, è Kylian Mbapp.. Per tutta l’estate si vociferava di un suo acquisto con il Real Madrid. In questo modo, la partenza di Mbappe sarà fondamentale per Haaland in modo che possa entrare nel club parigino. fattoLì lo vedranno come una perfetta alternativa ai francesi. Quindi, se Killian finalmente atterra al Santiago Bernabeu, eLa migliore squadra per occuparsi di Erling è il Paris Saint-Germain.

i tuoi messaggi? Il suo buon rapporto con Raiola, con cui ha lavorato di recente, e che ha la forza finanziaria per sostenere i costi dell’operazione.. In ogni caso, sarà una mossa complicata, poiché i francesi sono nel mirino di una politica di “fair play” finanziaria. Resta da vedere se il processo è praticabile in questo senso.

Alla fine parleremo dello scambio di fiches tra alcuni dei club più forti del vecchio continente. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, si adatterà benissimo alla situazione del mercato e nell’interesse di tutti i club… tranne forse il Borussia.