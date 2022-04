Ligue 1: “Un altro” Kylian Mbappe: “Complicità con Neymar e Messi? Peccato che sia arrivato così tardi”

sìSeriale terminato. Kylian Mbappé. Almeno per quanto riguarda le interpretazioni delle sue affermazioni sul suo futuro. Assicurati che il Paris Saint-Germain si sia rotto Canale più Francia Non affronterà più questo problema nei media. Lo ha fatto dopo di lui Grande prestazione contro il Clermont, che lo ha schiacciato sabato in Francia.

Corre in mezzo alla strada per abbracciare Mbappé… e riceve un’umiliante violazione

“Ho già risposto alla domanda se Neymar o Messi possono influenzare o meno la mia decisione. Sono qui da luglio. Li ho già visti molte volte. Ho già risposto”.Uno che ha recentemente dichiarato di non averlo fatto con nessuno ha affermato che ci sono “nuovi elementi e standard” che sono la chiave del suo futuro.

Esplode la lancia del Paris Saint-Germain: sei gol tra Mbappe e Neymar e tre assist di Messi…

E sulla complicità con gli altri due appartamenti, il francese è stato chiaro: “Complicità con Neymar e Messi? Peccato che sia arrivato così tardi”.

Nelle parole del suo allenatore

Venerdì il suo allenatore, Pochettino Ha parlato di cosa potrebbe accadere“Vogliamo il meglio per lui e per il club… e la cosa migliore è che resti. Io e il club ci stiamo pensando… ma poi ci sono delle trattative che devono finire bene”. Che parli francese o meno, l'”Affare Mbappe” contiene ancora diversi capitoli.