L’illusione cresce: Alcaraz ha protetto la sua squadra imbattuta dello Slam

Carlos Alcaraz (n. 1 del ranking ATP) ha affrontato una nuova prova agli US Open 2023. Nel terzo turno, Ha gareggiato il britannico Daniel Evans (28), ma la classe del campione in carica è stata sufficiente per firmare la partita 6-2, 6-3, 4-6, 6-3. Tre ore e undici minuti dall’inizio dello spettacolo all’Arthur Ashe Stadium.

Carlos Alcaraz ha prolungato la sua serie di vittorie nel Grande Slam. immagine ap

L’uomo nato a Murcia 20 anni fa arrivò a New York con un record di 53 partite vinte e 6 perse nel 2023, e la dedizione a Wimbledon è stata finora il momento clou. Nel Grande Slam, non solo ha esteso il suo record di imbattibilità a 10 vittorie consecutive dalla sua stagione a Londra, ma ha anche un record di 15-1. L’unica sconfitta importante quest’anno è stata quella contro Novak Djokovic (2°) nelle semifinali del Roland Garros.

La prossima sfida sarà raggiungere gli ottavi di finale degli US Open per la terza edizione consecutiva, con l’italiano Matteo Arnaldi (61). Il tennista 22enne ha stupito Cameron Norrie qualificandosi per la prima volta nella seconda settimana di uno Slam.

Fino a questa settimana negli Stati Uniti, infatti, aveva ottenuto una sola prestazione positiva in questa categoria: il primo turno dell’Open di Francia 2023 vs. Daniele Galan.

