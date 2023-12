L’illustratrice Pedrita Parker presso Espacio Caser incoraggia la formazione e la riconnessione con la creatività – Spagna

L’illustratrice e scrittrice Esteve Martinez, conosciuta come Pedrita Parker, ha mostrato a una trentina di bambini come creare i propri personaggi dei cartoni animati, incoraggiando i genitori a riconnettersi con la creatività dei bambini e addestrandoli a essere più proattivi e decisivi.

La donna di Malaga è stata la protagonista dell’evento “Create for Education” tenutosi giovedì all’Espacio Caser di Malaga, dove ha tenuto una conferenza e poi ha condotto un workshop sulla creazione di personaggi dei cartoni animati. C’era anche un altro laboratorio di decorazione delle tazze.

Nel suo discorso, la creatrice ha difeso l’importanza di apprendere diverse manifestazioni artistiche, come la musica o il disegno, all’interno del sistema educativo e ha esortato a “scoprire il lato creativo da adulti e far emergere questa creatività” che possiedono i bambini. .

Così ha scelto di “imparare la visualizzazione perché ha un grande valore”, incoraggiandoci a riconnetterci e ad allenare la creatività, che “ha così tanto potere”, perché in questo modo le persone diventano “anche più decise”. “Più proattivo”, cosa che mi piace, e più tollerante nei confronti del fallimento.

Dopo la conferenza, Pedrita Parker ha guidato i bambini partecipanti al laboratorio a creare personaggi, utilizzando forme semplici, come triangoli, cerchi o quadrati, per mostrare loro che possono riprodurre i disegni conosciuti come Topolino o visti nei film d’animazione come come “Inside Out”.

Ma questo laboratorio mira anche a far capire ai bambini che possono realizzare i propri disegni, oltre a immaginare le storie che vivono questi personaggi. Dopo questo workshop, i partecipanti hanno dipinto le tazze come un’altra forma di creatività.