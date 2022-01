Limite di capacità per motivi di aumento dei casi

Come in Argentina, Tutto L’Europa è stata scossa da una nuova ondata di infezioni mutagene Omigron. I governi dei paesi stanno cercando di combatterlo Govit-19 Con Misure di controllo, Per fermare l’aumento dei casi positivi.

Francia Y Spagna Deciso a fine dicembre Riduce la capacità per motivi. I francesi hanno deciso che solo 5.000 tifosi sarebbero stati ammessi in campo per tre settimane , Quando Efficienza spagnola ridotta al 75% . Ora si è unito un altro grande Paese europeo.

Questo sabato 20 club Un campionato Incontrato per discutere di questo problema E hanno preso una decisione. Per accordo consensuale, Dal 16 al 23 gennaio, l’arena del campionato può contenere solo 5.000 spettatori..

L’assemblea convoca” Valutare i passi da compiere e quanto accaduto a causa del contagio da corona virus in una telefonata con il presidente del Consiglio Mario Draghi che ha sollevato l’ipotesi che il campionato debba continuare a porte chiuse. “.

A differenza di altri paesi, Gli stadi in Italia non sono tornati a pieno regime dalla chiusura iniziale nel marzo 2020. Hanno raggiunto il 75% e quelli con pass verde dell’UE (test del vaccino, recente recupero del virus corona o risultato negativo entro 48 ore). È già stato ridotto al 50% all’inizio del 2022..

Corona virus in Italia: 7 gennaio

7 gennaio in Italia Sono stati registrati 108.297 nuovi casi Govt-19 e 223 decessiLo hanno detto le autorità sanitarie. Ad oggi si sono accumulati Un totale di 7.083.762 persone sono state infettate dal virus corona, 138.697 morti e 5.270.994 pazienti guariti..

Manifestazioni in Italia contro la Croce Verde UE (foto: EFE). READ Johan Vasquez ha lasciato Puma per passare al Genoa in Italia

L’Italia è il 9° Paese più colpito dalla corona. Elenco dei primi dieci: A noi 59.997.778, India 35.367.760, Brasile 22.395.322, Regno Unito 14.193.228, Francia 11.511.452, Russia 10.618.035, tacchino 9.850.488, Germania 7.454.069, Italia 7.083.762 e Spagna 6.922.466.

Centro prove rapide a Bergamo, Italia (foto: EFE).

