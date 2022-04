L’immagine dai PlayStation Studios fa nascere voci sull’acquisto di Kojima Productions

Kojima Productions è la prossima acquisizione di Sony? Una foto ufficiale che ha alimentato le voci A proposito di un accordo con la squadra di Hideo Kojima, cosa che si è sempre ipotizzata per via dei buoni rapporti tra un allenatore attrezzature metalliche e PlayStation, anche se è trapelato l’anno scorso In procinto di firmare un progetto con Microsoft.

L’immagine in questione appare in un file Pagina PlayStation Studiosuna sezione dedicata agli studi interni di Sony. Aggiornato per riflettere alcune delle acquisizioni degli ultimi mesi o aggiorna i giochi. Per esempio, MLB: Lo spettacolo La copertina dell’ultima versione mostra, Aloy ora usa un’illustrazione di Orizzonte proibito a ovest S Sport da gran turismo è stato sostituito da Gran Turismo 7. non rispecchia l’acquisto Studios Haven anche bungeema è stato aggiunto Nuova edizione delle anime di Satana Da BluePoint Games. Di seguito puoi vedere la vecchia immagine (in alto) e la nuova immagine (in basso).

La cosa strana sullo sfondo è la sostituzione Vendemmia concreta Da PixelOpus di Sam da filone della morteE Una licenza di proprietà di Sony ma di uno studio che non fa ancora parte dei PlayStation Studios. È stato detto che potrebbe apparire come rappresentante di XDev, una squadra che esternalizza giochi come fino all’alba S Detroit: sii umanoMa filone della morte Non faceva parte di quell’accordo, infatti, fino a poco tempo fa, XDev si concentrava solo sull’Europa. Nessuno dei due indietro Nessuno dei due Nuova edizione delle anime di Satana È apparso in questa foto prima che i loro studi venissero acquistati, nonostante fossero entrambi prodotti da Sony- indietro In particolare a causa di XDev-.

Un’altra teoria che ricorda chi vede un acquisto già chiuso sono quei giorni Kojima Productions Ho cambiato ufficio. Kojima non ha fornito molti dettagli su questa decisione, anche se crede che lo sviluppo di due giochi in parallelo faccia parte della sua espansione. crescita che include Una sezione dedicata a film, serie e musica Con un team a Los Angeles che può trovare un alleato presso PlayStation Productions, è il team che produce AnonimoSerie l’ultimo di noi E altre modifiche.

Jim Ryan, CEO di PlayStation, Confermato che ci sono più acquisti di studio Dopo Haven Studios. “Stiamo facendo crescere i nostri studi in modo organico e attraverso acquisizioni”, ha affermato Ryan. “Abbiamo acquisito cinque studi fino al 2021”. “E abbiamo più piani.”

Nelle ultime settimane Si dice anche che Sony sta preparando un grande passo In termini di acquistipossibilmente come editore, ma non vengono forniti nomi specifici.