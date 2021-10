L’impatto della musica sul casinò?

La musica ha l’unico potere di influenzare, sia fisicamente che emotivamente. Ci sono stati numerosi studi che confermano come la musica possa influenzare a livello neurologico.

La musica e gli effetti sonori possono cambiare e influenzare la nostra percezione della realtà, influenzare il nostro comportamento abituale e avere un impatto sulla nostra psicologia.

La musica può migliorare il nostro umore, ascoltare qualche canzone che ci piace, può cambiare il nostro umore sia in meglio che in peggio a seconda della musica.

Ascoltiamo composizioni dal ritmo incalzante per tenerci al passo mentre eseguiamo la nostra routine di esercizi. Melodie morbide e ninne nanne sono cantate ai bambini pignoli prima di andare a letto. Alcune persone preferiscono urlare di rabbia alle ballate rock degli anni ’80 come un modo per superare un cuore spezzato.

In quasi tutte le slot online in Italia come Bet22 puoi goderti gli effetti sonori e rispondere francamente a questa domanda, se la musica facilita davvero la tua esperienza di gioco o meno.

Ma ora dobbiamo capire come la musica può avere il suo impatto nel casinò, se è davvero importante o se serve solo come effetto aggiunto.

C’è sempre qualcosa che suona in sottofondo

Il potente effetto che la musica ha sui nostri stati d’animo non dovrebbe essere così facilmente liquidato. La sua influenza sulla psiche umana non passa certo inosservata da esperti di marketing, capi di attività commerciali, organizzatori di eventi e dirigenti di casinò. La musica di sottofondo gioca un ruolo importante nell’influenzare il comportamento dei consumatori e consumiamo molto più di quanto siamo consapevoli.

Che tu sia seduto a un tavolo di blackjack in un casinò, aspettando nella sala di ricevimento dello studio del tuo medico, camminando lungo il corridoio fino a un negozio di alimentari o semplicemente prendendo l’ascensore per il piano successivo, è probabile che tu trovi musica in riproduzione sullo sfondo. O forse quando giochi alle slot machine online. Pensiamo che tu abbia prestato attenzione al fatto che c’è sempre qualcosa da giocare in qualsiasi gioco a cui giochi.

La ricerca ha dimostrato che diversi tipi di musica suonati in un ambiente specifico hanno un impatto sul comportamento. Questo può incoraggiarci a muoverci più velocemente, farci spendere di più, incoraggiarci a rimanere più a lungo e persino cambiare la nostra percezione di quanto tempo trascorriamo in fila.

Effetti sonori nei casinò

Le composizioni musicali sono un importante strumento psicologico utilizzato in tutti i casinò, sia online che offline. Viene utilizzato principalmente per creare una certa atmosfera o per mantenere un’atmosfera da casinò. Il compito principale della musica è far sentire i clienti rilassati e a proprio agio il più possibile durante la loro esperienza di gioco, in modo che trascorrano più tempo a giocare ai loro giochi da casinò preferiti.

Più tempo una persona trascorre godendosi la propria esperienza di casinò, più è probabile che spenda più soldi. La musica riprodotta nei casinò può amplificare il comportamento di gioco in una frenesia frenetica, oppure può cullare i clienti in un rilassante senso di comfort che li fa dimenticare completamente del tempo. Inoltre, non viene utilizzato solo nei tradizionali casinò terrestri; anche le colonne sonore che accompagnano i giochi da casinò online hanno ricevuto molta attenzione e vengono utilizzate con grande effetto, come ad esempio in diverse slot machine, o ad esempio nei giochi da tavolo.

quando la musica suona lentamente

I casinò possono essere luoghi rumorosi e affollati. Ci sono luci lampeggianti, campane e sirene che suonano quando un’altra slot vince il jackpot. Inoltre, ci sono molti giocatori entusiasti che urlano eccitati mentre guardano la pallina girare sulla ruota della roulette. Sentirai cori celebrativi e l’insistenza obbligatoria di alcuni giocatori d’azzardo ubriachi che non hanno avuto molta fortuna. È un attacco ai sensi e a volte può diventare un po’ caotico, anche per il giocatore più esperto. Per combattere questo e ridurre la follia, i casinò suonano musica soft e lenta per metterti in uno stato rilassato. La psicologia alla base di questo è che quando i clienti si sentono a proprio agio e rilassati, rimangono più a lungo nel casinò. Più giochi e più tempo passi al casinò, più è probabile che la casa vinca. Uno studio ha scoperto che i giocatori che hanno ascoltato musica lenta hanno mostrato una maggiore persistenza nel gioco. Non avevano fretta di piazzare le loro scommesse e scommettere più del solito.

Ritmi allegri e musica dal ritmo veloce

C’è anche un posto per musica allegra e frenetica nei casinò. Amplificano il gameplay creando un ambiente emozionante pieno di energia trionfante e suoni celebrativi. Recentemente uno studio ha scoperto che l’ascolto di musica accelerata, il comportamento di gioco è diventato più intenso e le scommesse sono state piazzate a un ritmo molto più veloce. Ora sai come i casinò usano la musica per creare uno stato d’animo specifico, quindi perché non mettere alla prova la teoria e vedere cosa fanno i diversi tipi di musica al tuo stile di gioco?

Quindi, in che modo i casinò usano la musica nella pratica?

Come abbiamo detto prima, non è un segreto che la musica sia un ottimo modo per influenzare le persone. Il casinò, come abbiamo visto, ha avuto molto successo nell’usarlo per i propri scopi. Suonando musica calma a un ritmo lento, il casinò costringe il giocatore a concentrarsi, mentre la musica energica a un ritmo veloce fa agire più velocemente il cervello umano, anche se meno deliberatamente. È la musica dal ritmo veloce che incoraggia i giocatori a piazzare più scommesse.

