L’Imperiale Cubano prende posizione contro il fischiatore Ignacio Fuentes e presenta una richiesta alla giuria

Il Principe Azzurro afferma di essere stato danneggiato dai lodi arbitrali emessi da Ignacio Fuentes

GUATEMALA — Cinque giorni dopo la partita tra Deportivo Malacateco e Copán Imperial all’Estadio Santa Lucia nell’ottavo turno di Apertura 2024, il consiglio di amministrazione dei Los Principes Azules è intervenuto in una conferenza stampa in cui ha delineato i propri obiettivi. Posizione contro Arbitro Ignacio Fuentes Hanno presentato la richiesta al comitato arbitrale affinché non fischiano più in nessun’altra partita della squadra cubanaera.

“Le decisioni sbagliate dell’arbitro centrale, José Ignacio Fuentes Godinez, e dei suoi assistenti, Juan Daniel Tipaz e Cesar Yaxcal, hanno influenzato direttamente il risultato della suddetta partita, che è stata una sconfitta per 1-0 contro il Copán Imperial.Come si può vedere da diverse angolazioni del filmato televisivo, il difensore centrale Fuentes, che è in buona posizione di gioco, calcia un calcio di punizione contro Copán Imperial a causa di un’azione di gioco che non costituisce fallo, come si può chiaramente vedere, dice Copán Imperial nel comunicato stampa in cui esprime… Il suo fastidio per l’arbitraggio di venerdì scorso: “Il giocatore della squadra locale si getta a terra”.

Arbitro Ignacio Fuentes CD Malacateco

“In un’altra partita, lo stesso difensore centrale Ignacio Fuentes ha fermato un promettente progresso per il Copan Imperial poiché uno dei nostri attaccanti sembrava avere una buona possibilità di segnare oltre gli avversari, penalizzando un fallo commesso pochi secondi prima”, ha aggiunto Copan Imperial. .

Finalmente, CSD Imperiale cubana La richiesta viene presentata al Comitato Arbitrale della Federcalcio Nazionale affinché il nome di Ignacio Fuentes non venga menzionato nelle rimanenti partite della squadra come ospite o ospite.

“In modo attento, rispettoso ma fermo, Chiediamo davanti al Comitato Arbitri della Federcalcio Nazionale del Guatemala che il signor Ignacio Fuentes non venga nominato in nessun appuntamento per le partite del Copán Imperial, sia in casa che in trasferta, perché le sue decisioni sono state gravemente ostacolate nelle precedenti nomine.“.

Il Copán Imperial giocherà nel nono turno di Apertura 2024 contro lo Xelajú MC allo stadio Verapaz. L’orario della partita è sabato 28 settembre, a partire dalle 15:00.