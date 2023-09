L’impianto aveva una capacità di 80.000 spettatori

Recenti lavori scientifici condotti nell’antica città romana di Italica a Sandipones (Siviglia) hanno permesso di scoprire cosa avrebbe potuto essere. Si ritiene che i resti del suo circo siano i più grandi costruiti da Roma fuori dall’Italia. I dati suggeriscono che questo grande edificio occupa un’area di circa otto ettari a est dell’espansione della città. L’imperatore Adrianoe ha una capacità di ospitare circa 80.000 spettatori.

Questa è una delle prime informazioni che un team di archeologi dell’Università di Siviglia (USA) è riuscito a ottenere dopo il loro studio. Geofisico degli anfiteatri e dei circhi romani di Ecija e ItalicaApprovato e gestito dal Ministero del Turismo, della Cultura e dello Sport Alessandro Jimenez HernandezRicercatore americano.

Ministro del turismo, della cultura e dello sport, Arturo BernalHa spiegato che il suo dipartimento se ne sarebbe andato Incoraggiare l’attività archeologica nei prossimi mesi Se questa scoperta sarà confermata, “parleremo di Italica saldamente inserita nel ristretto gruppo delle grandi città imperiali del mondo”.

Pur non essendo capoluogo della provincia d’Italica, la città fu fondata da Publio Cornelio Scipione d’Africa. Divenne uno dei più importanti dell’Impero Romano Fuori dal territorio italiano e culla di due grandi imperatori: Traiano E Adriano.

Il più grande circo dell’Impero Romano

Secondo il rapporto dei ricercatori, la pianta di questo edificio, di cui fino ad ora non si conosceva l’esistenza, è una La lunghezza massima è di 532 metri e larghezza compresa tra 140 e 155 Pazienti affetti da cancro, una sorta di cassettiere da dove partono la corsa delle carrozze trainate da cavalli. La sua pianta sarà caratteristica degli edifici di questa tipologia: con a Lunghe gradinate circondano il luogo della gara pronunciato attorno ad un muro centrale chiamato colonna vertebrale.

Il circo si trova sul lato est di Itlika, vicino al teatroGiunta dell’Andalusia

Con queste dimensioni, il circo italiano non invidierebbe altri luoghi di grande importanza, come Antiochia o Alessandria; Resta avanti solo il Circo Massimo di Roma in quanto a capienza 300.000 personeAnche se alcuni esperti hanno dimezzato il numero.

Come fondazione viene utilizzata una lastra di cemento larga 30 metri e profonda 6 metri Sostenere la struttura del Circo d’ItalicaLa formula utilizzata nell’anfiteatro e nel OfficinaTempio di culto imperiale della città L’imperatore Adriano. La fondazione del corpo dell’edificio Pazienti affetti da cancro Ha una potenza bassa, circa 3,5 metri.

«La presenza di un circo a Itlika completerebbe il triangolo degli edifici per lo spettacoloInsieme al precedente Teatro augusteo e al Grande Anfiteatro Adriano, si univa al gruppo ristretto delle grandi città dell’Impero, capoluoghi di provincia come Mérida, Tarragona e Córdoba nella penisola iberica o grandi centri cerimoniali del culto imperiale » , hanno spiegato gli esperti in una dichiarazione.

Sotto l’immagine, la zona dove si trova il Circo ItalicaJunta de Andalusia/Università di Siviglia

Indagine geofisica

I lavori consistevano in 11 profili Georadar E con altri cinque Tomografia resistenza elettricaImplementati dai membri dell’Università andalusa di ricerca sulla geofisica e sulla prevenzione dei disastri sismici dell’Università di Granada, utilizzano la tecnica della tomografia di resistività elettrica (ERT).

Questa tecnica di ispezione elettrica utilizza un dispositivo Dirige la corrente verso terra e misura la resistenza creata dalle strutture sottostantiCiò consente di ottenere sezioni digitali lungo le strutture sotterranee.