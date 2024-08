L’imponente barca a vela del fondatore di Amazon Jeff Bezos, di cui gode a Minorca

La barca di Jeff Bezos (Joe Raedle/Getty Images)

Jeff Bezos Ho deciso di ripararmi dall’ondata di caldo Minorca. Qualche giorno fa l’ho agganciato Una splendida barca a vela davanti a Cap d’en Font, Nella regione meridionale della costa di Minorca. Il nome della nave “Kuro”che è un termine Maori che significa “Nuovi inizi”Non ha lasciato nessuno indifferente sull’isola.

È una barca a vela con un albero Barca a vela a tre albericon 70 metri di altezza E La sua lunghezza è di 127 metri. È stato costruito e posato nei cantieri navali Oceanco nei Paesi Bassi Il secondo parco barche più grande del mondosuperalo Barca a velaIl russo Andrey Melnichennik, alto 143 metri, è circa 20 metri più alto del fondatore di Amazon.

L’uomo d’affari è arrivato sull’isola accompagnato dalla fidanzata, giornalista Lauren Sanchez. È noto dai media locali che sono stati retrocessi Mercoledì della scorsa settimana Con lui Aereo privato E che già da più di una settimana si sta godendo una perfetta vacanza estiva mediterranea nelle Baleari.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez (Kevork Djansizian/Getty Images)

La barca È praticamente un palazzo. È composto da Due piani enormi, una piscina, una jacuzzi, un cinema, moto d’acqua e persino un eliporto. Con capacità di contenere fino a 40 membri dell’equipaggio e 18 ospiti. Puoi vedere strani dettagli sull’arco, una statua di legno che sembra essere stata realizzata su misura per la stessa Lauren Sanchez. Da allora Marine Life unisce l’ex dirigente e giornalista di Amazon Le ha chiesto di sposarlo mentre stavano navigandoGesto d’amore, l’uomo d’affari vuole restare a bordo della barca a vela per sempre.

Questa è la seconda volta che la barca di Jeff Bezos solca queste acque. L’anno scorso ha debuttato con la sua barca a vela nel Golfo di Maiorca. Sempre Accompagnato dal suo yacht chiamato “Padre Nostro”Si assicurano di avere una barca in più che trasporta anche carburante e tutto il necessario per l’equipaggio.

La barca di Jeff Bezos (Joe Raedle/Getty Images)

Oltre ad essere accompagnati dalla futura moglie, la coppia è stata vista circondata da amici durante il loro viaggio attraverso il Mediterraneo, nello specifico, Katy Perry E Orlando Bloom. L’anno scorso i quattro si sono goduti una vacanza in Croazia e quest’anno li abbiamo visti navigare ancora una volta sull’isola d’Italia. Sardegna. Il cantante e attore ha pubblicato Il video di loro che si tuffano in mare da un elicottero è diventato virale. Tuttavia, non furono i più audaci. Lauren Sanchez, Chi pilotava quell’elicottero?anche lui si è unito a Bezos. Sembra che i futuri sposi siano più coraggiosi e vogliano farlo Da molto più in alto e con tettoiaIl che aumenta il rischio dell’avventura.

Jeff Bezos, Lauren Sanchez, Katy Perry e Orlando Bloom (immagini MEGA/GC)

La coppia sta approfittando della permanenza nelle acque italiane Si trasferì in VaticanoDove hanno avuto un incontro con lui Papa Francesco. Giornalista Lauren Sanchez Ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto accompagnate da un testo emozionante: “È stato un onore per me e Jeff trascorrere del tempo con Sua Santità Papa Francesco nella sua casa in Vaticano”. commovente.” Ha anche detto cosa era Scopo dell’incontro“Abbiamo parlato dell’urgente necessità di un’azione per il clima, che è qualcosa di cui sei appassionato, come lo siamo tutti noi Fondo Bezos per la Terra. “La sua convinzione nel trovare bellezza e significato in tutto ciò che facciamo ha risuonato profondamente in me.”