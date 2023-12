L’importanza che David Bisbal attribuisce al lavoro di squadra: “Beyond the Numbers” – Musica

Davide Bisbal Attraversò lo stagno e l’accoglienza fu la più calorosa dell’Argentina, mentre lo aspettavano a braccia aperte. L’artista è stato circondato dall’amore dei suoi fan al suo arrivo ed è rimasto entusiastissimo al suo primo concerto, a dimostrazione del grande affetto che nutre per questo Paese che lo ha sempre sostenuto nella sua carriera musicale. Ecco perché ha voluto festeggiare con loro 20 anni di musica, perché non è mai troppo tardi se la felicità è bella, come dice il proverbio.

Non ha voluto dimenticare nemmeno tutta la sua squadra, soprattutto quella della sua casa discografica Universal Music in Argentina, che ha avuto parole gentili per lui dopo avergli dato una bella notizia. L’artista ha raggiunto i 670 milioni di stream, un traguardo che lo riempie di gioia e lo spinge a fare questa importantissima meditazione. “Ho sempre creduto che al di là dei numeri, ciò che conta davvero è il lavoro di squadra“, ha voluto precisare.

La gratitudine di David Bisbal a tutta la sua squadra

“In questi anni, Ho avuto la fortuna di condividere il mio percorso con tanti colleghi, alcuni dei quali non sono più qui e altri sono entrati da poco. Ognuno di loro ha contribuito con il proprio talento e la propria passione, rendendo questa professione qualcosa di veramente magico.“, David Bisbal ha continuato questo testo di gratitudine a tutto il suo team. Un team in cui hanno voluto dare un apprezzamento speciale a una persona molto speciale: Alejandro Asensi e DF Entertainment.

“La loro dedizione e i loro sforzi hanno reso questo ventesimo anniversario una celebrazione davvero memorabile, mentre rendo omaggio ai colleghi e ai follower che mi hanno sempre accompagnato in questo percorso. Il loro lavoro è stato fondamentale nel dare vita a questo anniversario, rendendo ogni momento un bellissimo tributo alla musica e a tutti coloro che hanno fatto parte di questa incredibile avventura.Ha spiegato che è un’esperienza magica che non si ripeterà.

Anche i suoi fan sono un grande supporto

Oltre a tutta la sua squadra, anche i suoi follower permettono alla sua carriera musicale di andare avanti, motivo per cui ha voluto fare anche loro un bel gesto, dedicando loro queste emozionanti parole. “Niente di tutto questo sarebbe possibile senza di voi, le persone che ascoltano la mia musica e mi supportano ogni giorno.. “Sei la ragione per cui faccio quello che faccio, e il tuo amore e il tuo sostegno sono il carburante che mi fa andare avanti”, ha voluto spiegare l’uomo di Almería. “Quindi questo riconoscimento è tanto per voi quanto lo è per me. È il risultato del nostro lavoro di squadra, della nostra passione condivisa per la musica e della nostra connessione attraverso le canzoni. Grazie a ognuno di voi per aver preso parte a questo fantastico viaggio. Continuiamo a sognare e creare insieme“, è terminato.