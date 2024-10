L’inaspettato riavvicinamento tra Andrea del Boca e El Ganti in Bake Off

L-Gante e Andrea Del Boca si baciano a Bake Off

Nella tenda Il famoso Bake-OffL’aria era densa di zucchero e competizione, ma questa volta la vera sorpresa non è stata nei forni. Nel bel mezzo del programma, davanti agli occhi stupiti del pubblico, si è verificato un inaspettato incrocio di mondi. Lam cantavail giovane esponente dell’ Cumbia 420E Andrea della Boccala regina indiscussa delle soap opera argentine, ha condiviso una scena che è rapidamente passata dal culinario al romantico, con echi di quelle storie drammatiche che hanno affascinato il pubblico per decenni.

Wanda Naraprestando attenzione alle tensioni e al divertimento di questo momento, ha fatto scoccare la scintilla. Si è avvicinato alla Stazione del Boca e l’ha invitata a ricreare una scena con il cantante. Con i suoi modi dignitosi, ha scelto di farsi chiamare “John” per l’occasione e, con un sorriso allegro, ha chiesto all’attrice cosa pensasse dei suoi denti. Del Boca ha risposto, con la grazia tranquilla di chi ha recitato in Mille baci sullo schermo, che lo trovava “bellissimo”. Quello che è successo dopo è degno delle migliori serie TV: Lam cantava, Senza esitazione, La scena si concluse con un bacio che scatenò mormorii e applausi.

Andrea del Boca è uno dei grandi partecipanti al reality show (per gentile concessione di Telefe Press)

Le telecamere hanno catturato il momento da tutte le angolazioni e la possibilità di una nuova versione dello stesso Perla Nera O forse, considerando lo scenario della panificazione, Dolce amorecominciò a fluttuare nell’aria. Andrea, con un sorriso sornione, non ha smentito il suo potenziale fidanzato: “Mi ha dato un bel bacio “Mi hai mangiato la bocca”, ha detto, spiegando che le sorprese offerte dalla televisione argentina non finiscono mai storie d’amore nell’immaginazione, ora ha aggiunto un nuovo capitolo in questo film unico.Giro per giovani“.

Ma ogni drammatica storia d’amore ha un testimone traditore. Mariano EudicaL’autista ed eterno amante degli scherzi osservava la scena da lontano. Solo in uno show prima, era lui a ricevere il bacio, e ora, come in ogni buona serie TV, si ritrova all’esterno di un triangolo amoroso, a guardare con il cuore spezzato. “Mi hai spezzato il cuoreLo ha ammesso ridendo, mettendo in mostra il suo talento nel trasformare qualsiasi situazione in una commedia.

E così è arrivato un episodio Il famoso Bake-Off Ha smesso di essere una gara di cucina ed è diventata una sorta di teatro improvvisato, dove emozioni e risate volano come farina nelle cucine. Tra risate, baci e battute, lo spettacolo ha dimostrato che in televisione c’è sempre spazio per l’inaspettato e che i confini tra i generi televisivi stanno diventando sempre più labili.

Wanda Nara e Cami Homs hanno parlato della loro rottura a Bake Off



C’è anche un momento per ricordare il passato, come un momento di eroismo Hummus di CammyMentre stava preparando una forma a cuore, il conduttore gli chiese: “Kami, voglio sapere se il tuo cuore è mai stato spezzato”. Dopo qualche secondo di esitazione, mentre mescolava il composto, la giovane donna disse: “SÌ. Mi hanno spezzato il cuore. Ma ora sono tornati insiemeRicordando la sua separazione a metà 2021 dal centrocampista della nazionale argentina Rodrigo De Paul e il suo attuale rapporto con José SosaCalciatore dell’Estudiantes de La Plata.

“Sì, è così che ti vedo. Nella vita c’è sempre vendetta“, ha commentato l’imprenditrice riferendosi alla sua attuale relazione. Allo stesso modo, Homs è tornato da Wanda: «Lo sai». Allora Elián Ángel Valenzuela, il vero nome di L-Gante, disse: «Abbiamo avuto battaglie molto aperte, Separazione, Discussioni“.

L-Gante prende la parola e chiede a Nara: “Anche tu conosci alcune di queste cose. ¿Come hai fatto?? velocemente, Rispose l’autista: “Mi sono nascosto per piangereL’artista non è rimasta contenta della reazione della cantante, quindi ha raddoppiato: “Non hai chiamato nessuno?“. Fu allora che Wanda aprì: “SÌ, per te“.