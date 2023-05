L’incontro dei giovani del Forum di San Paolo a Cuba (+ foto)

Riunione dell’Avana del 23 maggio (ACS). Forum dei giovani di San Paolo Si è tenuto oggi in questa capitale, nell’ambito dei festeggiamenti Consiglio Generale della Federazione Mondiale della Gioventù Democratica.

Temi come l’inasprimento del blocco delle isole maggiori delle Antille, la condanna delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Venezuela e Nicaragua, nonché il caos provocato dalla gestione dei governi di estrema destra nel continente, sono stati oggetto di discussione durante l’evento.

In pratica, Monica Valiente, segretaria esecutiva del Forum di San Paolo in Brasile, ha sottolineato l’importanza dell’incontro in quanto rappresentanti di diversi paesi si sono incontrati per riflettere sui recenti avvenimenti nella regione.

A causa di questa pandemia, non si è svolto nessun altro incontro diretto di quell’organizzazione e, in questa occasione, è stato anche per celebrare le recenti vittorie elettorali in America Latina, come ha affermato il presidente Lula da Silva nel colosso sudamericano.

Zolmit Rivera, Honduras, ha ricordato la sua esperienza con i governi sovrapposti quando Manuel Zelaya, il presidente legittimamente eletto dal popolo, fu vittima di un colpo di stato del 2009.

Rivera ha rilevato la natura ideale dell’incontro per fare il punto sui compiti che i giovani assumono a favore di cause giuste in tutto il mondo.

Per Porto Rico, Richard López Rodriguez ha insistito sul fatto che l’indipendenza del suo paese era necessaria per raggiungere un’America veramente avanzata.

Nonostante non sia una nazione libera, ha affermato che far parte del Forum gli permette di lottare per il sogno di libertà di Simon Bolivar nella sua terra, ha detto.

Mircea Julia Broussard Ures, Capo del Dipartimento delle Relazioni Internazionali del Comitato Nazionale dell’Unione della Gioventù Comunista, ha ringraziato i rappresentanti per la loro presenza e ha ribadito l’impegno di Cuba a stabilire un’agenda per un mondo migliore.

Nell’ambito del programma di attività del Consiglio Generale della Federazione Mondiale della Gioventù Democratica, mercoledì presso la Facoltà di Medicina dell’America Latina si svolgerà l’inaugurazione della missione di solidarietà “I giovani del mondo si sollevano con Cuba”.