L’incoronazione di Carlos III: chi erano le stelle che si rifiutarono di agire davanti al re

Lui Il 6 maggio è l’incoronazione ufficiale di Carlos IIIFiglio della defunta regina Elisabetta. Il verbo sarà accompagnato da – Ottimo pranzo dell’incoronazione seguito da b Cerimonia di incoronazione al Castello di Windsor A cui sono stati invitati molti artisti.

Le polemiche sono sorte a causa di quanto riportato dal giornale il Sole E Elton John, Harry Styles e le Spice Girls Hanno rifiutato l’invito, facendo affidamento sui loro “agenda fitta”. Come hanno spiegato, in quelle date saranno nei loro vari tour mondiali, quindi non possono presentarsi alla celebrazione. Qualcosa di simile è successo con Adele e Ed Sheeranche ha dato la stessa risposta.

Come ha appreso la stampa inglese, Il Re del Regno Unito sarebbe rimasto molto deluso Prima di rifiutare gli artisti che apparivano nella lista precedentemente menzionata. anche se preoccupato, I membri della famiglia reale britannica stanno lavorando per confermare la presenza dei musicisti Per partecipare all’evento, solo due mesi dopo il suo completamento.

Promesse di incoronazioneColleziona icone della musica e star contemporanee per celebrare questa occasione storicaFai suonare un’orchestra “Interpretazione dei favoriti musicali” diretta da artisti e artisti del mondo della danza e delle arti.

Harry Stiles

secondo posta la domenica“Gli organizzatori hanno lavorato 24 ore su 24 per cercare di mettere insieme una formazione entusiasmante, ma hanno sempre dovuto affrontare alcune sfide”.

Artisti che hanno detto di sì

Per ora, sorelle Kylie e Danni Minogue e gruppo Prendi questo Sarà presente alla cerimonia.

Christopher Anderson, autore di “The King”, ha cercato di apparire calmo al pubblico e ha commentato nei commenti alla Fox che “Joss Stone È un’amica dei reali più giovani e di solito ci si può fidare. Lì anche Lunga lista di pop star americane desiderosi di lavorare”.

Ha aggiunto quello della casa reale.Sarebbero pazzi se non chiedessero a Madonnache ha fatto un enorme tour per il 40° anniversario quest’estate, e sono sicuro che non gli dispiacerebbe avere la possibilità di esibirsi per The King”.

evento sarà È stato organizzato e trasmesso dalla BBC il 7 maggioil giorno dopo l’incoronazione, e sarebbe stata la prima volta in 70 anni.

