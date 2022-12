La saga di Assassin’s Creed ha davanti a sé un futuro davvero promettente. Non riceveremo solo molto presto Miraggio di Assassin’s Creedche promette di riportarci alle radici dei primi giochi in termini di gameplay e ambientazione, ma è stato finalmente annunciato che Ubisoft sta lavorando a un gioco ambientato nel tanto atteso Giappone feudale con Incursione di Assassin’s Creed.

Ora, sembra che abbiamo più informazioni su un altro progetto, Assassin’s Creed Jade, che è un titolo mobile ambientato nell’antica Cina, dal momento che È trapelato un ampio gameplay di Assassin’s Creed Jade tramite Reddit e il video sembra reale da tutti gli account. Puoi dare un’occhiata in questo collegamentoanche se si spera che lo cancelleranno presto.

L’incredibile gameplay di Assassin’s Creed Jade è stato filtrato

Da allora non si sa molto del gioco UbiSoft Ha condiviso pochissime informazioni oltre al suo riassunto: “Crea il tuo killer mentre salti Assassin’s Creed Jade, un nuovo gioco mobile open world Ambientato nell’antica Cina! Scopri l’esperienza open world di Assassin’s Creed, ottimizzata per un’esperienza fluida con i controlli touch. Fai parkour sulla Grande Muraglia cinese, sgattaiola attraverso città frenetiche, scopri luoghi segreti e viaggia attraverso ambienti diversi con l’antica Cina come sfondo epico.

Indubbiamente, questo gameplay è sorprendente per la sua vicinanza ai più grandi giochi di piattaforma, e possiamo apprezzare l’azione più fluida, il parkour e la grafica alla pari con l’epopea. Ti faremo sapere quando avremo nuove informazioni, ma ovviamente il titolo sembra abbastanza buono.