L’incredibile storia del Capitano Sawada, un combattente di strada che ha esordito nel cinema in Van Damme ed è finito a combattere nei videogiochi.

Nessuna saga di combattimento è nata in un gioco arcade che riunisce un cast dei personaggi più iconici e riconoscibili di Street Fighter. popolarità Ryu, Chun Li, Vega, Blanca riposo Guerrieri del mondo Da Capcom ai videogiochi, la sua influenza sulla cultura si è diffusa su scala globale. Tuttavia, c’è anche tutta una serie di personaggi di breve durata e un contesto in qualche modo speciale. E all’interno di quel gruppo di combattenti serie bE capitano nero Prende la torta.

Il suo nome e la sua uniforme lo rivelano più o meno, ma ci sono sfumature da considerare: Sawada appartiene all’esercito delle Nazioni Unite e viene dal Giappone. Quando lo incontriamo per la prima volta, è al servizio diretto dello stesso Guile in quella che potrebbe essere l’operazione militare più catastrofica e surreale della storia: il film Street Fighter: The Last Stand. E attenzione, le stronzate della sua apparizione nel film in realtà sono arrivate da dietro.

Sawada deve il suo nome e il suo aspetto a una persona reale: Il Kenya è più nero Attore cinematografico giapponese con a Percorso relativamente lungo in film commerciali d’azione e di arti marziali dalla Cina e dal Giappone accanto a star come Jackie Chan, chi è il tuo amico. Facendo un’incursione molto curiosa, è stato detto, protagonista del film Jean claude van damme.

Andando avanti, il caso di Sawada non è così omaggio come quello che gli ha fatto Capcom quel modo Per Mike Tyson attraverso il famoso pugile Combattente di strada II (In effetti, Tyson ha impiegato quasi 30 anni per scoprire la torta). Proprio. Il proprio nome nei videogiochi, nelle serie animate e persino, come vedremo, in Record ufficiali di Shadaloo.

In altre parole: come vedremo, e più formalmente, il capitano nero Attualmente fa parte della tradizione e del background dei videogiochi. Anche il suo nome compare sempre nei frequenti sondaggi d’opinione che fanno impazzire i giapponesi. Ma prima di andare avanti con noi stessi, la cosa che vuole è che andiamo in parti. Perché la situazione ha le briciole.

L’attore che (quasi!) ha interpretato Ryu ed è finito in Street Fighter

quale via Il Kenya è più nero Combattuto (mai detto meglio di così) per entrare nel franchise combattente di strada Quasi quanto basta per la sceneggiatura di un film: il processo impegnativo mescolato alla passione di un giovane attore pronto a conquistare il mondo, l’incredibile opportunità di prendere parte a uno dei primi grandi adattamenti di videogiochi, il fenomeno lanciato con Street Fighter II nei primi Anni ’90 e un posto di blocco quasi impossibile: lo stesso Blacker sa a malapena parlare inglese. Ma questo non lo fermerà.

Come Kenya Sawada ha già raccontato in numerose occasioni, tutto è iniziato quando ha scoperto un progetto per girare un adattamento hollywoodiano combattente di strada Grande budget.

Volevo davvero il ruolo di Ryu In questo film è stata piantata alla porta del produttore Edward Pressman (in viaggio a Beverly Hills, LA) senza bisogno di alcun tipo di appuntamento o richiesta per un processo di casting. Più nero è uscito tutto.

In effetti, il fatto che sia stato piantato alla porta del produttore non è un modo per spiegarlo, ma è successo.

Sono arrivato alla tua porta e ho toccato il citofono [ de Edward Pressman] E ho detto “Ciao, mi chiamo attore giapponese. Dal Giappone” o qualcosa del genere. Poi ha detto “Chi sei? Hai un appuntamento?”

Come previsto, il primo piano non è andato bene per l’audace Sawada. Quindi lo ripeterà praticamente ogni giorno delle sue due settimane a Los Angeles prima di giungere a una conclusione quasi inevitabile: doveva cambiare strategia. Abbandonare? Mai!

Dopo aver attraversato gli Stati Uniti, Sawada ha dovuto recarsi in Giappone completamente determinato ad ottenere un ruolo combattente di strada. Così ha cercato la sua vita, da lì, per scoprire chi sarebbe stato il regista. Ricordiamolo: siamo all’inizio degli anni ’90 e Internet a quel tempo aveva ancora tanti nomi adatti da aggiungere.

Con quella sfida nella manica e un nome da seguire (Mary Jo Slater, la madre di Christian Slater) ha proceduto a inviargli un nastro VHS che dimostrava le sue abilità come attore di film d’azione e la sua volontà di essere un formidabile combattente. La verità è che questa iniziativa è quasi caduta nel vuoto: è riuscita ad attirare l’attenzione, ma non ci è voluto molto per mandarla per il semplice motivo che Sapevo a malapena parlare inglese.

“Il regista del film era Stephen D’Souza, che ha scritto grandi film come Limit: 48 Hours, Die Hard o Super Detective a Hollywood. E in tutti quei film, gli eroi non smettono di parlare. Sono tutti lì il tempo a dire le cose. Quindi volevo attori che potessero parlare la lingua. “Inglese fluente e fluente. E mi hanno detto che il mio inglese non è buono e non possono rappresentarmi.”

Nemmeno per chi si è arreso al Kenya più nero. Volevo a tutti i costi un ruolo in Street Fighter.. Quello che non si aspettava nemmeno era che l’occasione gli venisse offerta da un fan della saga videoludica: durante una festa in occasione delle riprese, il figlio di Edward Pressman, che aveva circa sei anni, vide un nero e la loro allucinazione era il fatto di aver portato dal Giappone dei veri combattenti di strada (cioè “Combattenti di strada) per promuovere il film.

E Sawada ha aiutato molto facendo movimenti cinetici e capriole come i personaggi dei videogiochi di fronte a questo ragazzo.

Questo colpo di fortuna ha fatto guadagnare all’attore giapponese la possibilità di fare un test con la macchina da presa, il che è un bel risultato considerando da dove è partito, e questo ha portato il suo nome a raggiungere Capcom, i creatori del gioco e coloro che hanno prodotto il film dal Giappone. nazione; Siamo lieti che un attore giapponese con talento nelle arti marziali partecipi al progetto. Tuttavia, torniamo al problema originale: Sawada parla a malapena inglese.

Quindi, Pressman, su insistenza di Capcom, ha preso una decisione saggia: invece di dare il personaggio Ryu al tanto ambito Kenya Sawada, De Souza creerà per te una carta personalizzata per il film Street Fighter. Quindi il tuo nome sarebbe Capitano Sawada. Colui che parla in modo giusto e necessario eppure dirà ogni frase sbagliata. Tranne tre.

Chi è Captain Black e come è finito a farsi strada nei videogiochi?

Sawada, lasciata nel piccolo spazio lasciato dagli attori Ken e Honda

Combattente di strada II Aveva molti personaggi che tutti conoscono e che nessun altro ha visto. Dall’enigmatico insegnante di Ryu e Ken al suo amico Guile che ha giurato vendetta, al padre di Chun Li. Prima o poi, finiranno tutti per apparire in un modo o nell’altro nei videogiochi. Ma crea un personaggio Il capitano Sawada era completamente originale Un semi-improvvisato per il film.

Tuttavia, questo minuscolo personaggio, la cui premessa era semplicemente quella di essere il braccio destro di Guile nel film e non avrebbe avuto alcuna battuta propria, ha coperto uno spazio molto interessante nel progetto e tutto ciò che è connesso ad esso: data la sorprendente somiglianza a Bruce Lee, il combattente Leggendario Fei Long non apparirà Street Fighter: Lo scontro finale per evitare problemi maggiori.

Quindi, questo vale anche per il videogioco ufficiale del film. Il che ha lasciato un nuovo posto vacante molto interessante per il capitano Sawada.

Kenya Sawada, stai sopra Rio stesso

In qualche modo, la sceneggiatura di Steven D’Souza è riuscita a far apparire nel film 15 dei 16 lottatori, guidati da Jean-Claude Van Damme e Raul Julia. Con un sacco di mod totalmente inutili, intendiamoci e temi che sono quasi di ottimo livello. Inoltre, sappiamo chi è T-Hawk perché glielo chiede Cami, interpretata da Kylie Minogue. Ma con poche eccezioni, ognuno ha il proprio momento nel film. E più nero?

Kenya Sawada non è riuscita a giocare a Rio. E nonostante il fatto che solo poche scene, praticamente nessuna di loro riusciva a pronunciare bene i propri dialoghi. Naturalmente, c’erano tre eccezioni: le tre frasi sciolte che dice a un soldato giapponese. In perfetto giapponese, ovviamente. Ovviamente nel momento in cui tutti i combattenti si trovano alla fine del film nelle loro posizioni iconiche del videogioco, Blacker non può sbagliare.

Ma il suo contributo all’epopea combattente di strada Aveva appena iniziato.

Fin dall’inizio, il capitano Sawada ha coperto il buco di Fei Long in due aggiustamenti Street Fighter: Lo scontro finale per videogiochi. In entrambi l’interpretazione è la stessa utilizzando una tecnologia volutamente uguale a quella utilizzata per digitalizzare i caccia Combattimento mortaleanche se c’era un piccolo cambiamento: non indossava una maglietta.

Lo stile di Sawada, tra l’altro, è un misto tra quello di Guile (essendo un membro delle Nazioni Unite) e lo stile di Fei Long, che sostituisce. E nonostante le complicazioni nel maneggiare una sorta di spada, l’hanno lasciata abbastanza disarmata nella sala giochi, al contrappunto locale dello stesso videogioco – giocabile giorno e notte – Se ci avesse aggiunto la sua Tecnica della Lama Affilata.

Il personaggio di Sawada ha superato lo stesso attore Kenya Sawada quando è apparso in esso Serie animata americana Street Fighterche mescolava arbitrariamente elementi del videogioco Street Fighter II, del manga, dell’anime, del film live-action di Masaomi Kanzaki e persino del recente spin-off di Combattente di strada alfa. A proposito, dare un risultato non ha niente a che fare con tutto questo.

Una delle tre frasi che Sawada pronuncia correttamente in Street Fighter: The Last Battle… in perfetto giapponese

Tuttavia, le cose sono andate fuori logica quando il Capitano Black ha iniziato ad apparire nei posti più inaspettati, come un serial Fumetti di Street Fighter brasiliani (edito da Escala Editorial); Anche Mainichi Issho videogioco per PS3, prodotto dalla stessa Sony e con protagonista Toro, il gatto mascotte del Sol Levante.

La sua ultima apparizione? Quando Capcom ha realizzato un minigioco sui gatti per il primo di aprile 2021, non ha trasformato tutti i combattenti di Street Fighter V in gattini, chiamandoli Chun-Chun, Myangief o C.Honda; Ma ha aggiunto di sorpresa una caratteristica molto speciale: Swania. Qui puoi vederlo con il resto della cucciolata.

La storia del capitano Sawada È il sogno dell’attore che ha perseverato fino a quando il suo sogno di partecipare a un film non si è avverato. Combattendo così duramente che finisce per scavalcare un ruolo minore, che avrebbe dovuto essere così minore, e integrarsi nel vasto background del franchise. Combattente di strada.

Potrebbe non essere il combattente più ricercato ma, come accennato in precedenza, il capitano Sawada è apparso in quasi tutti i sondaggi. combattente di strada. Ufficialmente, ha la sua pagina di combattenti Istituto di ricerca sul combattimento Shadalool’impressionante archivio di Capcom dedicato all’organizzazione e alla contestualizzazione di ciascuno dei personaggi dell’universo di Street Fighter.

Combattente dimenticato? Ebbene, nel 2006 Falcoon, all’epoca il principale animatore di SNK, Risposta al Tokyo Game Show Il primo combattente a cui è stato chiesto di disegnare per il videogioco SNK vs. Capcom Card Fighters DS era più nero e ha ammesso che pensavano stesse scherzando. Non poteva essere così, ma era molto serio.

Forse Falcone non ha insistito abbastanza. o quantomeno, Non tanto quanto Kenya Sawada.

