L’India ha già iniziato ad acquistare petrolio dal sindacato, ha detto Sitharaman, aggiungendo che il passaggio al gas è stata una sfida poiché le forniture sono diminuite, secondo Daily News and Analysis.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si è recato a Nuova Delhi dopo che funzionari statunitensi e britannici hanno fatto pressioni sull’India per evitare di minare il sistema finanziario basato sul dollaro e le sanzioni contro il paese eurasiatico.

Il ministro degli Esteri russo ha dichiarato venerdì, dopo aver parlato con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar, che New Delhi e Mosca stanno studiando modi per aggirare le misure imposte dagli Stati Uniti, dall’Unione Europea e dai loro partner al Cremlino.

Jaishankar e Lavrov hanno discusso delle preoccupazioni dell’India sull’impatto della crisi ucraina sulla sua economia, sottolineando l’importanza di garantire che i suoi contatti economici e tecnologici rimangano stabili e prevedibili.

Lavrov ha criticato i paesi occidentali per aver tentato di ricattare l’India e altri paesi che non impongono loro sanzioni, come la Cina.

Il diplomatico ha spiegato che la Russia sta andando avanti con i due paesi per utilizzare le valute nazionali invece dei sistemi internazionali basati sul dollaro, e questi sforzi si intensificheranno a causa dell’inaffidabilità delle loro controparti occidentali.

La permanenza di Lavrov nel Paese asiatico ha coinciso con la permanenza del vice consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Dalip Singh, e del segretario di Stato britannico per gli affari esteri, Elizabeth Truss, che stanno cercando di cambiare la posizione di Nuova Delhi davanti a Mosca a causa della guerra. in Ucraina.

La Russia ha lanciato un’operazione militare nella regione autonoma ucraina del Donbass a febbraio dopo che le autorità delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk hanno chiesto il suo aiuto per respingere l’aggressione dei neonazisti e delle forze nazionaliste di estrema destra.

Il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Unione Europea e i paesi dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) hanno implementato sanzioni economiche e finanziarie contro la Russia.

L’India è riluttante ad aderire alla retorica antirussa promossa dalle potenze occidentali e ha invece chiesto il dialogo tra le parti in guerra.

ode / abm