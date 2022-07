L’India ha accettato di fornire 14 miliardi di dollari in prestiti ai paesi vicini

Il ministro degli Affari esteri Muralidaran ha dichiarato che altre 222 linee di credito per un valore di 14,7 miliardi di dollari sono state concesse a 357 iniziative in 42 paesi africani.

Il funzionario ha aggiunto che questi progetti includono vari settori come autostrade, ferrovie, energia, porti, trasporti marittimi, comunicazioni, salute, istruzione e aviazione.

Negli ultimi 10 anni, New Delhi ha concesso allo Sri Lanka otto linee di credito per un valore di 1.850,64 milioni di dollari in settori come ferrovie, infrastrutture, difesa, energie rinnovabili, petrolio e fertilizzanti.

A questo proposito, il ministro degli Esteri Subrahmanam Jaishankar ha affermato che Nuova Delhi è impegnata a sviluppare relazioni amichevoli e reciprocamente vantaggiose con tutti i suoi vicini e in linea con ciò aiuta lo Sri Lanka nel suo sviluppo economico e lo sostiene anche nel superare le sfide attuali.

Jaishankar ha osservato che l’India ha fornito una linea di credito di $ 500 milioni a quel paese per l’importazione di carburante e un’altra di $ 1 miliardo per l’acquisto di cibo, medicine e altri articoli di base.

Gli aiuti umanitari sono stati forniti anche donando medicinali, 15.000 litri di olio di cherosene e 55 milioni di dollari di credito per l’acquisto di fertilizzante a base di urea.

Il capo diplomatico indiano ha affermato che anche il governo dello stato indiano del Tamil Nadu ha contribuito con 16 milioni di dollari in spedizioni di riso, latte in polvere e medicinali.

ode / abm