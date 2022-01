L’India registra più di 264.000 casi di Covid-19 in un giorno (+ video)

2022-01-14



Immagine: Internet

L’India ha registrato oltre 264.000 casi di coronavirus in 24 ore. Secondo le autorità sanitarie, nell’ultimo giorno sono stati segnalati 26.4202 casi di coronavirus, portando il numero di persone contagiate dall’inizio dell’epidemia a circa 36,4 milioni di pazienti.

Il Ministero della Salute indiano ha indicato che il Paese ha superato la barriera dei 250.000 casi al giorno per la prima volta in più di sette mesi.

In alcune città come New Delhi, il numero di infezioni ha battuto i record anche durante la seconda ondata. Ad esempio, la capitale indiana ieri ne ha registrate 28.867, contro il massimo di circa 25.000 raggiunto lo scorso maggio.

Tuttavia, le autorità sanitarie sottolineano che l’aumento dei casi guidato dalla variante Omicron richiede meno ricoveri rispetto a Delta, che era prevalente durante la seconda ondata del Paese.

Secondo le informazioni pubblicate dall’agenzia di stampa Pti, il premier Narendra Modi ha affrontato ieri la preoccupante situazione con i primi ministri dei Paesi del Paese asiatico. L’incontro è stato il secondo di questo genere negli ultimi giorni, dopo che Modi domenica ha chiesto di garantire una struttura sanitaria adeguata a livello distrettuale e di accelerare la campagna vaccinale per fronteggiare la pandemia.

Anche il Brasile è in aumento per gli infortuni

Il Brasile si è avvicinato a 100.000 contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore.

E le autorità sanitarie hanno registrato ieri 97.986 nuovi casi di malattia, portando il numero totale dei contagi a 22814917 dall’inizio dell’epidemia.

Il Ministero della Salute del Paese sudamericano ha indicato che sono stati registrati 174 nuovi decessi, per un totale di 620.545 decessi.

Secondo i dati ufficiali, il tasso di mortalità nel Paese è di 295,3 decessi ogni 100.000 residenti, mentre il tasso di positività è di 10.856 ogni 100.000 residenti.

Il tasso di crescita dei contagi si è intensificato da oltre tre settimane, secondo i dati del Consiglio nazionale dei ministri della Salute (CONAS).

Finora il Brasile ha applicato 337,9 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 e il 78,8% della popolazione ha utilizzato almeno una dose, mentre il 67,9% ha già una seconda o una singola dose e 14,6 dosi di richiamo.

