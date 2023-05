L’India rinnova il suo sostegno alla diplomazia come soluzione al conflitto in Ucraina

In un incontro nella città giapponese di Hiroshima, Modi ha riconosciuto l’impatto negativo di questa situazione sul mondo. Ma ha chiarito che New Delhi mantiene il suo impegno di dialogo e diplomazia per un accordo tra le due parti.

Ha assicurato che l’India e il Primo Ministro faranno tutto il possibile al riguardo per una questione umanitaria.

Modi e Zelensky, invitati al vertice del G7, hanno discusso anche di altre questioni correlate e hanno deciso di rimanere in contatto, secondo le informazioni rilasciate dal ministero indiano degli Affari esteri.

Nell’ambito della sua agenda di Hiroshima, il primo ministro indiano ha anche tenuto colloqui con il suo omologo vietnamita Pham Minh Chinh e il presidente francese Emmanuel Macron sulle relazioni del subcontinente con questi due paesi.

Nel suo incontro con Macron, Narendra Modi ha ringraziato l’invito onorario per la sua partecipazione al Giorno della presa della Bastiglia il 14 luglio 2023 e la collaborazione della Francia alla presidenza del G20 di Nuova Delhi.

I due leader hanno discusso i progressi della loro partnership strategica in vari campi, tra cui il commercio e l’economia. Aviazione civile; Energia rinnovabile; cultura; produzione e manifattura congiunta nel settore della difesa; Così come la cooperazione nucleare civile.

Hanno inoltre concordato di ampliarlo per includere nuove aree e hanno scambiato opinioni sulla regione e sulle sfide globali.

Durante l’incontro con Pham Minh Chinh, i due leader hanno evidenziato i progressi compiuti nel partenariato strategico globale India-Vietnam e hanno deciso di aumentare i contatti ad alto livello, nonché di approfondire i legami bilaterali commerciali e di investimento.

Hanno inoltre esaminato le opportunità per relazioni più strette nel campo della difesa, della costruzione di catene di approvvigionamento resilienti, dell’energia, della scienza e della tecnologia, dello sviluppo delle risorse umane, della cultura e dei popoli.

Modi e Pham Minh Chinh hanno scambiato opinioni positive sullo sviluppo della regione, dell’ASEAN e della cooperazione indo-pacifica.

l/lrd