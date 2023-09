L’India testerà il veicolo per la sua missione spaziale con equipaggio

L’agenzia spaziale indiana ISRO porterà a termine la missione Il primo test del sistema di scarico della tua navicella spaziale Per l’ambiziosa missione spaziale con equipaggio dell’India, Gajanyaan, prevista per la fine del prossimo anno.

Sarà questo La prima di quattro missioni L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha riferito oggi che il sistema operativo del veicolo che prevede di inviare persone nello spazio è stato cancellato.

“Il nostro obiettivo ora è Validazione del sistema di fuga dell’equipaggio“Con un veicolo di prova proveniente dal Centro Sriharikota, nello stato sud-orientale dell’Andhra Pradesh, il direttore del progetto Gajanyan, R. Houghton, ha annunciato oggi in una conferenza spaziale nella città indiana di Bangalore, secondo l’agenzia di stampa indiana PTI. .

Direttore del Centro di ricerca spaziale Vikram Sarabhai (ISRO), S. Unnikrishnan Nair, aveva annunciato lo scorso agosto che la missione di Gajanian sarebbe stata un enorme successo. Prova del sistema di scarico Utilizzando un veicolo di prova.

“Sapete che il sistema di scarico è il componente più importante di Gajanyan, quindi lo vogliamo Provalo in diverse condizioni. “Uno è quando il veicolo sarà lanciato”, ha detto, riferendosi al tipo di test previsti nei prossimi due mesi, senza specificare una data precisa.

Il Progetto Gaganyaan fornisce una dimostrazione delle capacità del volo spaziale umano Lanciare un equipaggio di tre persone in un’orbita di 400 km Per effettuare una missione di tre giorni e un ritorno sicuro sulla Terra, atterrando nelle acque del Mar Indiano, secondo l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale.

Includono le missioni di prova, che saranno senza pilota, previste finora Voli Airdrop, test di interruzione della piattaforma e test dei veicoli.

Questa ambiziosa missione è preceduta dal successo del lancio e dell’atterraggio della missione spaziale senza pilota Chandrayaan-3 che ha posizionato un esploratore vicino al polo sud precedentemente inesplorato della Luna.

Così divenne l’India Il quarto paese a realizzare un atterraggio controllato sulla luna Sulla superficie della Luna, qualcosa che finora è stato realizzato solo da Cina, Stati Uniti ed ex Unione Sovietica.