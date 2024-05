L’indice dei prezzi al consumo cinese è aumentato dello 0,3% ad aprile

L’indice dei prezzi al consumo, il principale indicatore dell’inflazione in Cina, è aumentato dello 0,3% su base annua ad aprile, un incremento superiore allo 0,1% registrato un mese prima.

L’indicatore, pubblicato sabato da Ufficio di statistica nazionale Anche (ONE) dal paese asiatico Al di sopra di quanto si aspettavano gli analisti Tra le aspettative più diffuse c’era un aumento dello 0,1% su base annua.

Su base mensile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%.Ciò inverte la tendenza registrata a marzo, quando l’indice aveva registrato un calo dell’1%, il maggiore in tre anni.

Secondo Effie gli esperti si aspettano un aumento dell’indice dei prezzi al consumo dello 0,5% rispetto al valore di marzo.

Uno statistico Dong Lijuan ha sottolineato “Continua la ripresa della domanda dei consumatori” Mentre lo sottolineava IPC centrale -Una misurazione che esclude i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia a causa delle loro fluttuazioni- È avanzato dello 0,7% su base annua.

L’esperto ha inoltre sottolineato: I prezzi dei generi alimentari scendono del 2,7% e quelli dell’energia crescono fino al 3,6%.

su di lui Per il terzo mese consecutivo l’indice dei prezzi al consumo su base annua è in territorio positivoDopo la fine del 2023 e l’inizio di quest’anno si è registrato un trend di contrazione per quattro mesi consecutivi.

Lo ha annunciato anche ONE Indice dei prezzi alla produzione (PPI)Che misura i prezzi industriali, è sceso del 2,5% rispetto ad aprile dello scorso anno, un calo più moderato di 0,3 punti rispetto al mese precedente.

Questi dati erano coerenti con ciò che gli esperti si aspettavano.

Ha dichiarato Dong “La ripresa della produzione industriale continua”.Anche se ha avvertito del “calo della domanda in alcuni settori”.