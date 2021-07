L’Indonesia supera l’India per numero di casi di virus corona, stabilendo un nuovo centro di epidemia

Aumento dei casi Govit-19 Segnalato su Indonesia Lo afferma come il nuovo hub di Diffusione internazionale Anna Asia. Con Variante Delta Come motore principale, questo paese ha superato India Nel numero di contagi nelle 24 ore di questa settimana. Sebbene Associazione dei medici indonesiani (ITI) ha avvertito della morte di 114 esperti, il numero più alto registrato nello stesso periodo, dal 1 al 17 luglio.

Con 44.721 infezioni e 1.093 morti per il virus corona segnalati questa domenica, il numero in Indonesia sembra non essere diminuito e anche alcuni esperti si aspettano che l’epidemia si approfondisca. C’è uno Il declino del sistema sanitario Cresci e inizia Ingressi complessi In diverse giurisdizioni del paese.

Secondo i media locali, sempre più persone dormono nei corridoi o aspettano per strada un posto da curare. Alcuni stanno cercando di combattere il Govt-19 nei loro letti per andare a casa e vedere come ottenere i serbatoi di ossigeno.

Nonostante ciò, il Presidente Joko Widodo Rifiutato di ordinare un isolamento nazionale, ma imposto Attività di controllo sull’isola di Bali e sull’isola di Java, Oltre a 15 città, ci Il ciclo sociale della variazione delta. In questo modo, il presidente indonesiano ha deciso di ridurre la capacità sui mezzi pubblici, i ristoranti funzioneranno solo in modalità “take away” e chiuderanno sia scuole che luoghi di culto, locali e centri commerciali fino a questo martedì, anche se le versioni esistenti possono essere estese .

Questo giovedì, l’Indonesia è diventata il paese più infetto della regione dall’inizio dell’epidemia. 57.000 nuovi positivi; 1205 persone sono morte nel picco di venerdì.

Luhut Bondjetan, Ministro responsabile della gestione dell’epidemia Indonesia, “In una situazione disperata, se ci sono 60.000 casi giornalieri o poco più, staremo bene”, ha assicurato, aggiungendo: “Speriamo di non raggiungere i 100.000 casi al giorno, ma ci stiamo ancora preparando se lo sperimentiamo”.

Oltre all’aumento dei casi, c’è un’aggiunta ancora più preoccupante: il Associazione dei medici indonesiani Avviso su Aumento della mortalità Tra esperti. Come hanno sottolineato in una conferenza stampa virtuale, a 10% di operatori sanitari isolati. “Siamo preoccupati per la possibilità di un declino funzionale”, ha avvertito il membro dell’ITI Mahesa Paranadipa.

Finora, dall’epidemia in Indonesia, 545 morti sono stati registrati da Govt-19 Tuttavia, nei medici 1-17 luglio 114, che rappresenta il numero Più del 20% di tutti i decessi. Di fronte a questa situazione, alcuni esperti hanno messo al microscopio il vaccino Sinovac, che è stato utilizzato dagli operatori sanitari nel 95% dei vaccini, per il quale studieranno l’aggiunta di un booster all’immunizzazione di Moderna, che è stato donato da Joe Biden.

Dei 270 milioni di persone in Indonesia, solo 15% Almeno ottenuto una dose A partire dal Vaccino Contro il governo-19, quel numero è in calo 6% Se L’intero progetto Vaccino.