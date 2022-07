L’industria degli effetti visivi esplode contro la Marvel a causa della “crisi” e delle sue circostanze

L’industria cinematografica è più esigente che mai. Grandi aziende e studi Richiedi contenuti di alta qualità iperproduttivo Per piattaforme di streaming costantemente E grandi produzioni e collegamenti a nuovi romanzi sindacati escono nei cinema ogni pochi mesi. insieme a Marvel Studios Essendo una roccaforte del cinema commerciale –toro 4 È stato un successo al botteghinoL’industria degli effetti visivi digitali ha attaccato il loro modello di business. come affermato da giocatoreE il C’è sempre di più lavoro freelancestudi e società di effetti speciali per computer dicono “no” ai Marvel Studios per la loro volontà di farlo schiacciare E alle condizioni di lavoro più estreme immaginabili.

La Marvel fa pressione sulle società di effetti visivi e l’industria si rifiuta di lavorare con loro a causa delle loro precarie condizioni

Artisti nel mondo degli effetti speciali per computer in cammino verso la guerra: sempre meno vogliono lavorare con la Marvel. Secondo fonti anonime del settore, molti stanno rifiutando le promesse dei Marvel Studios perché non sanno come gestire correttamente i propri ordini. effetti visivi per i suoi film e serie. Anche se l’azienda guidata da Kevin Feige vanta un ottimo software per computer per guardare i suoi film nel tempo –Ecco come sono nato Terzo piano e la sua tecnologia di campionamento-, la sua alta cadenza di fuoco, la complessità dei colpi con effetti speciali e Mancanza di condizioni di lavoro eque Ha spinto molti esperti e professionisti a non lavorare per loro in nessun caso.

“Sono i peggiori VFX di gestione a Hollywood”bloccato su subreddit r/VFX, che nelle scorse ore ha ricevuto centinaia di post di persone a sostegno di commenti, critiche e brutte esperienze con La Casa de las Ideas. “Onestamente, sono stufo e stanco di lavorare alla serie Marvel”Scritto dall’utente indipendente Ad419, che ha espresso frustrazione per lo studio. “meraviglia Probabilmente la peggiore metodologia di produzione E la gestione degli effetti visivi esistenti, “ha commentato l’artista stesso”. Non sono mai in grado di correggere gli effetti speciali per una serie prima che il tempo assegnato per la serie in questione sia scaduto. Gli artisti che lavorano in programmi e film Marvel non vengono sicuramente pagati equivalente alla quantità di lavoro che fanno”, dice, aggiungendo che le scadenze per queste sequenze hanno messo molta pressione sulle loro spalle.

“ La crisi di progetti come “Thor: Love and Thunder” o “Wandavision” ha portato molti professionisti a subire conseguenze per la salute.

“Ho lavorato bueMi hanno chiesto di finire l’intera sequenza FX due o tre settimane prima della data di scadenza.samvfx2015, spiega. Mickeym00m00 molto chiaro. “Ho chiesto alla Marvel di non contattarmi e non ho intenzione di non lavorare più con loro. Ma sfortunatamente, eCliente più grande, diventano la migliore motivazione possibile. Quando vengono da te con un ordine, lo fanno con un mix eterogeneo di opzioni in modo da poter cambiare idea altre tre volte”, osserva l’esperto di effetti speciali, che condivide le pessime esperienze di altri utenti di Reddit che affermano di non averlo fatto potuto dormire o mangiare bene entrando nelle ultime settimane di grande ritocco Marvel.

“Lavoro per la Marvel da quasi tre anni di seguito. Benvenuti al settimo livello dell’Inferno”aggiunge un’altra fonte anonima che lo commenta in seguito Ti fa male criticare le qualità degli effetti visivi Una volta che le rispettive serie o film vengono rilasciati. Perché alcuni film Marvel sembrano mediocri o scadenti rispetto ad altre produzioni anche se costano il doppio della concorrenza? dell’orario di lavoro e delle condizioni cui sono soggetti i lavoratori. È venuto fuori Per aggiornare un film a livello di effetti visivi Dopo che è stato rilasciato nelle sale, il miglioramento di immagini fisse o sequenze generate al computer.

Questo era il caso di Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa, un film coprodotto da Marvel e Sony in cui scene specifiche sono state cambiate a metà gennaio, settimane dopo aver battuto tutti i record al botteghino. Dopo questi famigerati casi, l’industria sostiene di non poter continuare così, perché sta alimentando un mostro che sta distruggendo milioni di professionisti. C’è un commento che afferma che, Quando una missione arriva da Feige e dal suo equipaggio, gli schermi iniziano a spegnersi nei piani degli uffici E quei pugni di impotenza si susseguono sulle pareti dello studio.

READ Bad Bunny è ancora al secondo posto nei round redditizi “ Non vale la pena lavorare con la Marvel: i loro doveri riempiono gli studi di frustrazione e crisi

“Danno alla Marvel come cliente, non importa quanto credito come cliente di un’azienda, non vale ridicolmente la pena lavorare con loro”, afferma questo utente e professionista del settore. Un utente di Reddit commenta che ha funzionato per mesi La Scarlatta e la Visionee sono passati mesi dal primo spettacolo, e non è stato ancora in grado di riprendersi dal sequel schiacciare che ha subito nelle ultime settimane di missione. Tenendo conto del livello delle uscite Marvel su piattaforme come Disney+ e del tasso di distribuzione dei loro film, circa tre o quattro film all’anno, sembra che le condizioni e le condizioni a cui sono esposti coloro che operano nell’industria cinematografica.Computer Effects non esistono da nessuna parte quasi in miglioramento.