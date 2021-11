L’industria elettrica è più inquinante della benzina?

Un interessante dilemma posto da Volvo con il suo ultimo studio. L’azienda svedese è impegnata al 100% nella totale elettrificazione della sua gamma, motivo per cui ha realizzato Studio che analizza l’impronta di carbonio della Volvo XC40 sia nella versione elettrica che nel motore termico. Oltre a trovare dati interessanti che ci aiutano a capire il vero impatto dell’auto durante la sua vita utile, abbiamo scoperto La XC40 elettrica è resa il 70% più inquinante della stessa XC40 con motore a benzina.

L’analisi che ripetiamo oggi è uno di quegli studi che vale la pena leggere con attenzione, da allora Volvo ha voluto evidenziare lo stato attuale dell’elettrificazione delle auto. Concentrandosi sul suo modello più popolare, la Volvo XC40, quello che l’azienda svedese è riuscita a farci vedere è Quanto è importante considerare l’intero ciclo di vita di un veicolo per valutarne l’impronta di carbonio E cosa possiamo fare per ridurlo ulteriormente.

Per parlare di elettricità a zero emissioni bisogna guardare oltre l’utilizzo o la ricarica

Per trarre conclusioni oggettive, Volvo ha confrontato la ricarica della Volvo XC40 (elettrica) con la XC40 a benzina. Da lì, ha preso in considerazione l’intera impronta di carbonio di entrambi i veicoli dall’estrazione delle materie prime al loro riciclaggio alla fine della loro vita utile, attraverso la produzione, il trasporto, l’uso e la generazione di elettricità. o carburante, ecc. Un’analisi molto completa dove Si tiene conto anche delle più piccole operazioni che un’auto richiede per esistere, il suo utilizzo e infine il suo riciclaggio.

E i risultati ottenuti sono abbastanza chiari. L’impatto della Volvo XC40 elettrica per tutta la sua vita è inferiore a quello della combustione interna, però Questo effetto può variare notevolmente a seconda dell’energia e dei materiali utilizzati per fabbricarlo o ricaricarlo.. Più è rinnovabile, minore è l’impatto dell’auto elettrica, e quindi la scoperta La produzione è esattamente il processo più inquinante per un’auto elettrica al momento. Non ha senso fare mezzo milione di chilometri utilizzando energia elettrica rinnovabile al 100%, se l’energia viene utilizzata solo per realizzare quell’auto elettrica e i suoi materiali che provengono da carbone, petrolio, ecc.

La produzione di energia elettrica è più inquinante, quindi è essenziale che sia prodotta da fonti rinnovabili

In questo modo, tenendo conto dell’intera vita utile delle due vetture, Si stima che il motore a benzina della Volvo XC40 emetta 58 tonnellate di CO2, mentre la Volvo XC40 elettrica varierà tra 27 e 54 tonnellate di CO2 a seconda dell’energia utilizzata per produrla.. Nella XC40 a motore termico, la maggior parte del suo impatto proverrà dalla combustione del carburante durante l’uso, ma nel caso della XC40 elettrica, l’impatto maggiore proverrà dalla sua fabbricazione, scoprendo così Una differenza fino al 70% solo nel processo di fabbricazione.

Quindi la riflessione più importante alla luce di questi dati è che C’è ancora molta strada da fare nella produzione di auto elettriche e di tutti i suoi componentiCon particolare riferimento alle batterie in quanto sono ancora il componente con il maggior impatto ambientale.

Fonte: Volvo