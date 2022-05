L’inflazione in America Latina è di nuovo in aumento, indicando prezzi più alti

Bloomberg – Probabile che le banche centrali latinoamericane lo facciano Estendendo le loro campagne di inasprimento monetario oltre quanto inizialmente previsto Dopo cosa L’inflazione ha superato le aspettative ad aprilecon forte Aumento dei costi di cibo e carburante che ha messo in imbarazzo i politici.

Il I prezzi al consumo brasiliani sono aumentati del 12,13%. Rispetto all’anno precedente secondo i dati diffusi mercoledì, Il ritmo più veloce in quasi due decenni E anche Valutazione superiore alla media del 12,06% In un sondaggio di Bloomberg. inflazione generale Nello stesso mese ha anche superato le aspettative in Perù, Colombia e CileE Oltre all’indicatore primario segue da vicino in Messico.

Più del previstoL’inflazione continua a crescere in America Latina insieme ai prezzi delle materie prime. Fonte: Bloomberg

I politici latinoamericani non si stanno prendendo una pausa Aumenti dei prezzi che a marzo hanno già superato anche le previsioni più pessimistiche in molti paesi. Le banche centrali della regione sono state tra le prime al mondo ad iniziare l’inasprimento della politica monetaria lo scorso anno sulla scia dello stimolo pandemico. Adesso lo so Affronta crescenti avvertimenti e, in alcuni casi, pressioni politiche a causa dei danni alla crescita economica.

In futuro, le banche centrali Dovranno agire e forse più di quanto la gente pensie forse più di quanto loro stessi pensino”, ha detto Gustavo Arruda, Responsabile della Ricerca per l’America Latina presso BNP Paribas SA (BNP). “Tutti sono d’accordo sul fatto che fosse lì Molti disturbi nel mondo“.

Prossimo giro di aumenti Inizierà giovedì, quando le banche centrali del Messico e del Perù aumenteranno i tassi di interesse di riferimento di mezzo punto percentuale.l, secondo i sondaggi Bloomberg. Dopo Cile, Brasile e Colombia dovrebbero continuare Con ulteriore inasprimento monetario nel mese di giugno.

altezze di diversi decenni

L’America Latina, così come gli Stati Uniti, sta vivendo Livelli di inflazione che non si vedevano da una generazione.

A Peperoncinoun paese abituato Inflazione relativamente moderata vicino all’obiettivo del 3%, i prezzi al consumo sono aumentati del 10,5% il mese scorsoil livello più alto in quasi 28 anni. Colombia combattere con lui alta inflazione Dal luglio 2000, con a Aumento del 26% dei costi alimentari ad aprile rispetto all’anno precedente. Prezzi base per Messicoguardando da vicino, Il mese scorso è salito più del previsto al livello più alto nel 2001anche quando l’inflazione complessiva era inferiore alle aspettative.

Il Anche i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto ad aprileche lo indica L’inflazione continuerà a livelli elevati per molto più tempo e manterrà La Federal Reserve è sulla strada per vette estreme dei tassi di interesse.

Tuttavia, in America Latina, alcuni politici stanno cercando di porre fine alle campagne di inasprimento iniziate prima della Fed. La Banca Centrale del Brasile ha indicato che è probabile un altro aumento, anche se minore, prima che smetta di aumentare.

Se respiroL’inflazione in Brasile supera le aspettative mentre la guerra russa continua

Nel verbale della decisione sul tasso di interesse, i responsabili politici brasiliani hanno scritto che l’effetto di Oneri finanziari più elevati “non ancora visti”. Hanno alzato il benchmark Selic di 10,75 punti percentuali in poco più di un anno, Uno dei cicli di adattamento post-pandemia più aggressivi al mondo.

comunque, L’inflazione rimane bloccata a due cifresfidando anche gli sforzi del presidente Jair Bolsonaro per vincere un secondo mandato in ottobre. Il salto di prezzo ad aprile è stato il più grande in quel mese dal 1996secondo l’Agenzia nazionale di statistica.

Cosa dice Bloomberg sull’economia

Sebbene la maggior parte della pressione provenisse ancora una volta dai costi di cibo e trasporto, Vi sono indicazioni che l’inflazione sia ancora diffusa. Progresso Un volume enorme può determinare aumenti Nelle previsioni di inflazione, sicuramente per il 2022 e forse per il 2023 per via dello stallo”. Adriana Dupitaeconomista della regione.

In tutta la regione, l’inflazione è inizialmente aumentata lo scorso anno a causa della riapertura delle economie e colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento globale. Era È anche guidato dall’aumento dei costi delle materie prime Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina.

Il mio copione L’ipotesi di base è che i tassi di interesse continueranno a salire durante le prossime riunioniAndres Abadia, capo economista per l’America Latina presso Pantheon Macroeconomics Ltd. Non escluderei ulteriori aggiustamenti se le condizioni non si stabilizzano presto.“.

Assist di Dominic Carey e Raphael Gayol.

Questo articolo è stato tradotto da Mariam Salazar