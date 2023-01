L’inflazione nell’Eurozona supera le attese, cosa farà la Banca Centrale Europea? Da Invezz.com

L’inflazione nell’Eurozona supera le attese, cosa farà la Banca Centrale Europea?



Invezz.com – Mercoledì ho scritto di come sia aumentato l’ottimismo sulla scia dei numeri dell’inflazione francese inferiori alle attese. I mercati si sono mossi al rialzo mentre gli investitori attendevano con ansia il giorno in cui sarebbero stati rilasciati importanti dati sull’inflazione nell’Eurozona, sperando che una lettura positiva in Francia potesse indicare che la giornata porterà anche buone notizie.

L’inflazione dell’Eurozona è migliore del previsto

Hanno ottenuto il loro desiderio. L’inflazione nell’Eurozona si è attestata al 9,2%, superiore alle attese del 9,5%. La lettura del mese precedente era del 10,1%, il che significa un calo salutare di 90 punti base e ritorno a una cifra.

L’inflazione core rimane elevata

Ma aspetta che si apra lo champagne perché non sono tutte buone notizie.

L’inflazione core, che esclude i prodotti alimentari ed energetici più volatili, è salita a un nuovo massimo del 5,2%. Ciò significa che i prezzi più bassi della benzina riducono il numero degli occupati (9,2%), ma le cause alla base della crisi del costo della vita sono ancora presenti, come evidenziato dall’aumento del numero degli occupati.

Tradizionalmente, questo è il numero principale a cui i responsabili politici prestano attenzione. La politica monetaria è orientata verso questa misura, poiché cibo ed energia sono troppo volatili e si muovono in base a così tante variabili da non poter essere sotto il controllo delle banche centrali, come è stato evidente lo scorso anno con l’invasione dell’Ucraina, che ha fatto salire alle stelle i prezzi dell’energia . Banana

Guardando il grafico qui sotto si dipinge un quadro molto diverso, che mostra che il trend rialzista sta reggendo.

Cosa farà la Banca Centrale Europea?

Con l’inflazione core ancora elevata e ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della BCE, è necessario un ulteriore programma di aggiustamento dei tassi di interesse. I tassi sono attualmente al 2%, ben al di sotto di quanto stiamo vedendo dall’altra parte dell’Atlantico, con la Fed in aumento oltre il 4%, e gli analisti si aspettavano un ulteriore aumento al 3,5% all’inizio di questa settimana.

Con la Banca centrale europea che ha effettuato quattro rialzi nell’ultimo anno, l’eurozona sta già affrontando una recessione. La regione ha subito forti pressioni all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, con una crisi energetica e una crisi del costo della vita che hanno colpito i paesi di tutto il blocco.

L’indice azionario, che rappresenta il 90% della capitalizzazione di mercato in 17 paesi, è sceso di circa il 13% lo scorso anno. Guardando i singoli paesi selezionati, la Germania è in calo di oltre il 12%, i francesi del 9,5% e gli spagnoli del 5,7%.

La notizia nasce dal tono aggressivo della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde a dicembre:

“Non ci voltiamo, non esitiamo, dimostriamo determinazione”.

I mercati azionari si muovono con cautela

Subito dopo la notizia, le borse europee sono state caute. Lo Stoxx 600 è stato piatto, apprezzando un calo nella prima cifra ma rifiutandosi di salire a causa di una cifra media ostinata.

L’indice è salito del 2,5% finora quest’anno, con aspettative apparentemente che l’inflazione sarà peggiore di quanto non sia stata. L’indice aveva raccolto tre giorni consecutivi di movimenti positivi all’inizio di questa settimana.

Tutti gli occhi saranno ora rivolti agli Stati Uniti. I libri paga non agricoli degli Stati Uniti sono attesi oggi, prima della lettura più importante dell’IPC della prossima settimana.

L’anno 2022 è stato riassunto quando i mercati azionari si sono allontanati dalle decisioni della banca centrale sulla politica dei tassi di interesse, mentre i politici si sono affrettati a frenare l’inflazione. L’anno 2023 è iniziato allo stesso modo. C’è ancora molta strada da fare, e questo sembra essere il caso almeno per la prima metà dell’anno.

