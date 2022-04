L’informatore assicura che ci sarà un gioco multiplayer Horizon e condivide i dettagli

i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

A differenza di Killzone, il franchise orizzonte Dal suo debutto nel 2017, è stato ben accettato dagli utenti PlayStation ed è molto popolare. Quanto sopra ha confermato che la serie è in crescita e che contiene già due videogiochi e un episodico VR. A quanto pare, Guerrilla Games non ha intenzione di trascurarlo, ma si sta già preparando per altri progetti, che includono una nuova puntata principale e un’esperienza multiplayer.

Lo sviluppatore è stato lanciato dall’Olanda poche settimane fa Orizzonte proibito a ovest E anche se non ha parlato del suo prossimo progetto, è quasi un dato di fatto che sta lavorando a qualcosa di nuovo e sono emerse prove che si tratta della prossima avventura di Aloy.

Esperienza multigiocatore orizzonte Sarò per la mia strada

Secondo fonti informate Scusa le perditeSony lo è orizzonte come uno dei suoi indirizzi IP più importanti e ha rivelato che Guerrilla Games preparerà un “gioco o espansione online separato”.

Non sono stati forniti molti dettagli a riguardo, ma è stato detto che potrebbe essere simile a quello fornito da Capcom Il mondo dei cacciatori di mostrisenza dubbio il gioco più importante della serie venatoria.

Ricorda che PlayStation ha già confermato che intende offrire una solida offerta di gioco come servizio. Dopo il rilascio di Fantasma di Tsushima per la prima volta leggendela componente online, Naughty Dog sta lavorando a una nuova e ambiziosa esperienza multiplayer l’ultimo di noiquindi non sarebbe sorprendente se Guerrilla Games preparasse qualcosa di simile a orizzontesoprattutto quando in poco tempo è riuscito a diventare uno dei principali franchise di orizzonte.

Inoltre, l’informatore ha commentato che i giochi di guerriglia stanno pensando orizzonte Come trilogia, assicura che lo studio rilascerà finalmente una nuova avventura in Lega.

Guerrilla Games lavorerà a un nuovo gioco multiplayer

Non è tutto, perché l’informatore ha parlato anche di un altro progetto a cui lo studio europeo dovrebbe lavorare. Questo gioco sarà anche multiplayer, ma non della serie orizzonte.

Questo progetto non sarà relativamente nuovo, ma ci vorranno 3 anni per svilupparsi. I primi dettagli di esso rivelano che i leader arcobaleno sei sig Sarà coinvolta e sarà un gioco FPS competitivo con un focus sugli eSport.

Le informazioni diventeranno un po’ incerte di seguito, poiché le due fonti che hanno condiviso i dettagli con Oops Leaks non sono d’accordo. Si conferma che questo nuovo gioco sarà della serie SOCOM Un altro suggerisce che sarà ispirato dall’universo orizzonte.

Come sempre, trattandosi di un’informazione non ufficiale, vi invitiamo a considerarla una cosa non confermata. Vi ricordiamo però che Oops Leaks ha acquisito notorietà come leaker di informazioni sui progetti PlayStation.

Cosa ne pensi? Diteci nei commenti.

Orizzonte proibito a ovest Disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5. Puoi saperne di più visitando il suo profilo o facendo riferimento alla nostra recensione scritta.

