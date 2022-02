L’infortunio di Jesus Molina lo lascerà fuori per il resto del torneo

Jesus Molina ha subito una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Le attività del fine settimana hanno portato cattive notizie chivanoi Gesù Molina E si è infortunato dopo aver giocato con la squadra delle forze base domenica scorsa, 13 febbraio, a Verde Valley, in un’amichevole contro l’Atlanta United.

Dopo che il centrocampista ha lasciato lo scambio a causa di un dolore al ginocchio destro, la squadra di Guadalajara ha effettuato esami medici per scoprire la gravità dell’infortunio. Nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio hanno rilasciato la diagnosi definitiva.

Gesù sarà il nostro maestro breve per quello che resta di Messico Clausura Grido 2022 subordinare MX League perché ha sofferto riposo completo del legamento crociato anteriore ginocchio destroQuindi sarà assente da sette a nove mesi.

Tramite i social media, Chivas ha riportato il ritiro di Jesus Molina (Immagine: Twitter / @Chivas)

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui social media, il Guadalajara Club ha pubblicato le informazioni:

“Gesù Molina ha una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni sarà operato. L’anticipo per il suo ritorno alle competizioni è di 7-9 mesi”.

Finora non si sa a quale procedura medica si sottoporrà l’ex giocatore del Tigres, ma nella stessa dichiarazione, Il consiglio ha indicato che sosterrà il calciatore nel suo processo di recupero.

“Giocatori, consiglio direttivo e staff Mandiamo tutti i buoni sentimenti al nostro leader Perché possa affrontare questa sfida nel migliore dei modi, ricordandogli che siamo i 40 milioni di chivahermano che lo accompagnano nella sua operazione”, ha scritto il Consiglio di Amministrazione di Verde Valle.

L’assenza del 33enne è prevista fino a novembre 2022 (Foto: EFE/Francisco Guasco)



Da qui la squadra Marcelo Michel Liano Non potrai più contare sulla loro partecipazione nei prossimi giorni del torneo in corso. Anche Fondazione gregge Non ha più avuto la possibilità di firmare una promozione per la stessa posizione, perché il periodo di registrazione per i nuovi acquisti è terminato il terzo giorno. Pertanto, Marcelo Michel dovrà elaborare una strategia per compensare l’assenza in campo.

L’assenza del 33enne è prevista fino a novembre 2022dobbiamo ricordarlo Chiusura 2022 Termina il 29 maggio, data in cui verrà annunciato il nuovo campione messicano della Prima Divisione, e Apertura 2022 Inizierà il 1 luglio, quindi Molina salterà anche la maggior parte delle sessioni successive.

Il 33enne centrocampista Si è infortunato durante l’amichevole tra Chivas Tapatio contro l’Atlanta United. Per tutta la partita è stato attivo in campo, si è infortunato al ginocchio destro dopo aver giocato per il pallone, e quindi ha dovuto uscire dalla panchina.

La squadra di Marcelo Michel Linio non potrà contare su Jesus Molina nei prossimi giorni del torneo in corso (Immagine: Twitter / @LuisOmarTapia)

Jesus Molina non ha partecipato alla prima squadra al quinto turno Contro il Tigres per la decisione del tecnico di non convocarlo. Va inoltre notato che Molina non ha avuto attività con i Chivas nei primi giorni del torneo poiché è risultato positivo al COVID-19, quindi ha dovuto autoisolarsi dal gruppo come da regolamento Liga BBVA MX.

il santo gregge La squadra di Miguel Herrera ha ricevuto come parte della 5a storia del torneo. Ma il risultato non è stato a favore della squadra locale che ha perso per differenza 3-1 punti. Dai primi minuti Guido Bizzarro Aperte le iscrizioni alla squadra UANL.

Dopo André-Pierre GenyaC ne fai due al pomeriggio con le forbici Il che ha sorpreso la difesa di Guadalajara. Per la seconda volta Carlos Gonzalez Il punteggio è stato regolato 3-0, e l’unico gol di Chivas è stato Roberto Alvaradoche ha saputo sfruttare lo spazio per mandare la palla in fondo alla rete.

