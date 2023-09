L’ingegno batte il record di altitudine mentre vola su Marte

800864.1.260.149.20230920111149

L’ombra proiettata da Ingenuity su Marte durante la sua 59a missione – NASA/JPL

Madrid, 20 settembre (Stampa europea) –

L’elicottero Ingenuity della NASA su Marte ha battuto il record di altitudine in un sorvolo sul cratere Jezero sul pianeta rosso. Fino a 20 metri dal suolodue in più rispetto al marchio precedente.

Questo era lo scopo del 59esimo volo di questo aereo, il primo volo controllato su un altro mondo, che È stato schierato su Marte nel febbraio 2021 insieme al rover Perseverance.

Il volo era il 16 settembre Durò 142 secondi ed era esclusivamente verticale. È decollato ed è atterrato nello stesso punto, in quello che viene chiamato il campo di atterraggio Sigma, Lo riferisce la NASA.

Il velivolo, le cui immagini contribuiscono alla pianificazione dell’esplorazione della superficie di Perseverance, La distanza totale del volo è di 13,3 chilometri durante 106,5 minuti di volo nella debole atmosfera di Marte.

La bara è lunga mezzo metro e pesa 1,8 chilogrammi. Contiene sei batterie agli ioni di litio caricate tramite energia solare. Le sue quattro pale in fibra di carbonio sono disposte in due rotori che ruotano in direzioni opposte a circa 2.400 giri al minuto. Molto più veloce di un elicottero a terra.