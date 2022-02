L’Inghilterra ha battuto l’Italia 33-0 Alle Olimpiadi di Roma Secondo appuntamento di sei paesi E si è ripreso dalla sconfitta nella giornata di apertura contro la Scozia. Anche se gli inglesi non hanno brillato, hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, eliminando l’argentino Juan Ignacio Brex per la 34a sconfitta consecutiva contro gli italiani.

L’inizio della partita è stato pari, con l’Inghilterra che cerca di giocare ma non brilla. Ma in circa 10 minuti, il numero di partite, Marco Smith Ha aperto le marcature dopo una grande partita da dietro e poi ha segnato il cambio.

In 19 minuti, Jamie George Supporto per estendere la distanza e fabbro Due aggiunti. La partita ha iniziato a giocare come volevano gli inglesi e dopo il primo tempo Hooker George ha segnato di nuovo, ma questa volta è stato insolito per lui perché ha concluso la partita come ala. Italia Ha commesso diverse multe in primo grado, quindi, Rosa Sono andato a riposare 21 a 0 Dopo aver sfruttato tutte le situazioni che ha creato.

Secondo tempo, squadra Eddie Jones Quattro minuti dopo aver iniziato tutto Elliott Daly Ha sostenuto la sua squadra al quarto tentativo fabbro Ha perso l’efficacia dei bastoncini. Anche se questa partita può sembrare un finale storico, L’Italia era Sconto su pennarello. Con il potere di Line e Moulin cercò di sfondare le difese inglesi, ma si trovò con un muro.

Così l’ultima meta del gioco è stata accolta male dagli italiani Leonardo MarinoPer quello Rosa Supporto per recuperare i beni e poi appoggiarsi sotto i bastoncini Kyle Sinclair E uccidi il gioco 33 a 0.

