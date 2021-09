L’ingresso di Fantom nello spazio NFT te ne dà uno su Ethereum? – EzAnime.net

Dopo Polygon, Binance Smart Chain e Solana hanno recentemente guadagnato slancio nello spazio NFT. Ora Fantom si è unito a loro. Sebbene Fantom sia in circolazione da un po’, questo è stato uno dei passaggi più importanti della serie, in termini di sviluppo.

Ora, dato lo spazio NFT e il crescente interesse, sembra che Ethereum possa affrontare una concorrenza più agguerrita.

Fantom se une a la pandilla

Ieri, Fantom ha lanciato il suo marketplace NFT open source chiamato Artion, che in realtà includeva alcune funzionalità davvero interessanti. Sebbene la versione sia per la versione beta, la sua funzionalità lo fa sembrare interessante. Con costi di transazione quasi nulli e finalizzazione istantanea, addebita anche una commissione molto bassa di soli 10 FTM per il conio di NFT. Ha anche collaborato con Chainlink per alimentare i prezzi.

Tuttavia, ciò che rende Fantom degno di nota è il ponte Ethereum. Al lancio nel prossimo futuro, questa capacità lo renderà il primo marketplace NFT multi-catena. Consentirà inoltre la trasmissione di NFT tra le reti.

Sebbene il rumore dell’NFT sia diminuito, è ancora abbastanza caldo da attirare l’attenzione. Nelle ultime cinque settimane, i volumi degli scambi settimanali sono scesi da oltre 1 miliardo di dollari a meno di 100 milioni di dollari.

Tuttavia, a causa di questo annuncio, il prezzo FTM ha visto un aumento del 12,46%, poiché al momento di questo rapporto viene scambiato a $ 1,3. Questo nonostante il fatto che quasi l’intero mercato fosse ancora scambiato in rosso.

Ma questo sviluppo non dovrebbe essere preso alla leggera, poiché anche senza NFT, Fantom era ancora la settima catena DeFi più grande. È stato principalmente a causa dell’elevata partecipazione. Sebbene la rete contenga solo circa 102.000 indirizzi, ogni indirizzo ha un saldo medio di $ 75.000.

È questo impegnativo Ethereum?

Sembra lo stesso. Gli sforzi di Phantom per aumentare il coinvolgimento sono stati ripagati. Ad esempio, il recente programma di incentivi di Fantom ha aumentato il valore totale bloccato (TVL) di oltre il 71%.

In generale, la sua attività di sviluppo è stata molto forte e lo scambio FTM ad alta velocità di due mesi ha indicato che era molto attivo.

Tuttavia, affinché il progetto NFT di Fantom abbia successo, presto dovrà entrare nello spazio GameFi. Con oltre il 75% di tutte le vendite e quasi il 95% di tutte le transazioni NFT provenienti dai giochi NFT, è diventato un segmento importante.

Per quanto riguarda Ethereum, detiene ancora un dominio del 70% nello spazio DeFi. Ma la concorrenza è in aumento e con blockchain più compatibili con EVM con costi e commissioni inferiori, potrebbe allontanare le persone da Ethereum.