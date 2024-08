L’inizio della Convenzione Nazionale Democratica a Chicago, USA › Mondo › Granma

Con grande risonanza mediatica, prende il via oggi a Chicago la Convention nazionale democratica, nella quale la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, sarà ufficialmente incoronata candidata del partito alle elezioni di novembre.

L’incontro con l’intero arsenale di quella forza politica e le sue figure chiave si aprirà stasera con un discorso del presidente ad interim Joe Biden presso il fortificato United Center, un padiglione polisportivo con una capienza di 23.500 spettatori, situato nella zona di quell’importante città dell’Illinois.

Secondo quanto si svolgeranno questi quattro giorni di conferenza, sul palco saranno presenti in qualità di relatori gli ex presidenti William Clinton e Barack Obama. L’ex candidata presidenziale Hillary Clinton e l’ex First Lady Michelle Obama.

Sono attesi anche gli interventi del leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, nonché del capogruppo della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries e altri.

Mercoledì il governatore del Minnesota Tim Walz pronuncerà il suo discorso di accettazione della nomina alla vicepresidenza, mentre Harris concluderà giovedì con un discorso in cui delineerà il suo piano per il futuro governo e accetterà la nomina a candidato presidenziale democratico.

Harris presenterà al Paese una “visione audace per il futuro degli Stati Uniti”, in un momento in cui la sua campagna elettorale sta registrando slancio ed entusiasmo, secondo quanto riportato dalla stampa.

Il programma dal 19 al 22 agosto svilupperà un tema per ogni giornata: lunedì “Per il Popolo”; Martedì sarà dedicato a “una visione audace per il futuro dell’America”. Mercoledì “per lottare per le nostre libertà” e giovedì “per il nostro futuro”.

Per quanto riguarda i partecipanti, non è escluso che intervengano alcune star dell’industria della musica e dell’intrattenimento negli Stati Uniti. Si ipotizza che Beyoncé – la cui canzone Freedom era il tema della campagna di Harris – e Taylor Swift potrebbero partecipare. Entrambi hanno sostenuto la campagna democratica nel 2020.

Intanto a Chicago si è tenuta una manifestazione alla vigilia dell’inizio della convention democratica per lanciare il messaggio – secondo gli organizzatori – che è tempo che i politici parlino meno e agiscano di più.

La stazione televisiva locale ha commentato che diversi gruppi di attivisti si sono uniti in un fronte unito, chiedendo azioni sui diritti riproduttivi, i diritti dei gay e la fine della guerra israeliana contro Hamas a Gaza.

L’ingresso di Harris in gara dopo che Biden ha abbandonato la sua corsa per un secondo mandato ha completamente ribaltato la campagna. Attualmente è in corso una battaglia molto serrata tra i due principali candidati.

Il senatore Lindsey Graham, repubblicano della Carolina del Sud, aveva avvertito il giorno prima in un programma della NBC News che “l’agitatore, lo showman, potrebbe non vincere queste elezioni”, riferendosi all’ex presidente Trump, se rimane concentrato solo per attaccare il suo avversario . .