LinkedIn scommette su un nuovo post interattivo

LinkedIn integrerà una funzionalità per eseguire trasmissioni live in video e audio, come ha già fatto Clubhouse, sebbene sia ancora in fase di test.

La pandemia di coronavirus ha accelerato le operazioni Digitalizzazione nella nostra società. Sebbene sia vero che prima che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione fossero largamente integrate nei giorni nostri, sono passati quasi due anni Molti cambiamenti, soprattutto sul posto di lavoro. motivazione lavorare elettronicamente è venuto dalla mano Eventi virtuali e riunioni a distanza e strumenti di controllo remoto sempre più sofisticati.

In questo senso, ci sono molte piattaforme che si sono diversificate o migliorarne la funzionalità. L’ultimo a farlo è stato LinkedIn, che è stato appena presentato Nuove sale di trasmissione in diretta Solo per audio, per video e audio. La funzionalità inclusa in questa piattaforma di proprietà di Microsoft (specializzata in reti professionali) ha molto a che fare con L’idea che ha dato vita alla clubhouse All’inizio del 2021. LinkedIn ora consente agli utenti di partecipare e seguire conversazioni già avviate come se fossero un podcast.

L’idea per questo nuovo lavoro è nata da Aumento degli eventi virtuali di LinkedIn (150% YoY). loro aiutanti (231%). Pertanto, i responsabili di questo social network ritengono che la decisione di includere questa funzione sia riuscita. “Crediamo che ci siano grande opportunità Per aiutare più di 800 milioni di membri in tutto il mondo a creare connessioni più vantaggiose tra loro, Reimmaginare eventi virtuali per professionisti‘, dicono in una nota.

Una nuova esperienza interattiva

Grazie a quelli nuove esperienze Trasmissione in diretta, gli utenti potranno farlo Partecipa attivamente alle conversazioni con i tuoi colleghi. Anche, come su altre piattaforme, potranno “alzare la mano” per intervenire o inviare messaggi ad altri partecipanti.

tuttavia, LinkedIn avvisalo ancora Non un lavoro finale. Gli eventi audio saranno disponibili solo su alcuni profili prima di essere inclusi pubblicamente e i test inizieranno a gennaio. dalla loro parte, Le videoconferenze inizieranno entro la primaveraSecondo la dichiarazione ufficiale.