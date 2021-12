L’innovativo sacco a pelo per il trattamento della sindrome degli “occhi rotti” – scienza – vita

Gli scienziati hanno sviluppato un sacco a pelo ad alta tecnologia che potrebbe prevenire i problemi alla vista che alcuni astronauti sperimentano mentre vivono nello spazio.

A gravità zero, il fluido galleggia sulla testa e schiaccia il bulbo oculare nel tempo.

Questo è uno dei problemi più seri per gli astronauti e alcuni esperti temono che possa compromettere le missioni su Marte.

Le borse hanno una tecnologia che assorbe i liquidi dalla testa ai piedi.

Il responsabile del suo sviluppo è Benjamin Levine, professore di medicina interna presso il Southwestern Medical Center dell’Università del Texas, che vuole utilizzare il dispositivo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La NASA ha documentato problemi di vista in più della metà degli astronauti che lavorano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Alcuni sono diventati lungimiranti, hanno avuto difficoltà a leggere e talvolta hanno avuto bisogno del supporto di altri membri dello stesso equipaggio per completare gli incarichi pilota.

“Non sappiamo quanto gravi saranno gli effetti su un volo più lungo, come il processo biennale di Marte”, ha affermato il professor Levine, che è anche direttore dell’Istituto per la medicina e l’esercizio ambientale, un programma presso la Southwestern Medical . Il centro è in associazione con il Texas Health Presbyterian Hospital di Dallas.

“Sarebbe un enorme disastro se gli astronauti fossero così disabili che non sarebbero in grado di vedere cosa stavano facendo, e ciò metterebbe a repentaglio la missione”, ha aggiunto.

Nel 2005, l’astronauta John Phillips si è lanciato sulla Stazione Spaziale Internazionale con una vista 20/20 ed è tornato sei mesi dopo con una vista 20/100. Altri soffrono di una versione meno grave della condizione.

Sulla Terra, quando una persona si alza dal letto, la gravità fa sì che i fluidi fluiscano nel corpo, operazione nota come “scarica”. Tuttavia, nello spazio, la bassa gravità consente a circa due litri di fluido corporeo di accumularsi nella testa, esercitando una pressione sul bulbo oculare.

Essere nello spazio può causare una malattia chiamata sindrome dell’occhio neurologica associata al volo spaziale (SANS), che provoca un progressivo appiattimento della parte posteriore dell’occhio, neurite ottica e visione doppia.

Come funziona un sacco a pelo?

Sebbene la pressione cerebrale di una persona sdraiata sulla Terra sia leggermente superiore a quella di una persona nello spazio, quando si alzano, si diluiscono, il che non è mai il caso degli astronauti a gravità zero.

Il sacco a pelo, sviluppato in collaborazione con il produttore di attrezzature outdoor REI, si adatta alla vita di una persona, circondando la parte inferiore del corpo con un telaio rigido.

Quindi, il dispositivo di aspirazione, che funziona sullo stesso principio di un aspirapolvere, crea una differenza di pressione che attira il liquido verso i piedi. Ciò impedisce che si accumuli nel cervello e crei una pressione dannosa sugli occhi.

Prima di utilizzare di routine questa nuova tecnologia, è necessario controllare il tempo che gli astronauti dovrebbero trascorrere con il sacco a pelo.

Il Dr. Levine ha chiesto: “Tutti devono farlo o sono solo le persone a rischio di sviluppare il SANS? Devono farlo una volta che sono nello spazio, o possono aspettare e vedere se la loro vista cambia?” .

Nonostante queste domande, lo scienziato era ottimista sul fatto che il SANS non avrebbe rappresentato un rischio per la salute quando la NASA inizierà le missioni su Marte.

Come hanno testato la tecnologia?

Dodici sopravvissuti al cancro hanno contribuito a spiegare le cause di questa condizione. I volontari dello studio avevano degli sbocchi in testa per la chemioterapia e consentivano agli esperti di misurare la loro pressione cerebrale mentre volavano in voli equivalenti a gravità zero per diversi secondi.

In questo modo, gli scienziati hanno effettuato le misurazioni sdraiati con o senza sacco a pelo. I ricercatori hanno scoperto che durante i soli tre giorni in cui si è sdraiati hanno avuto una pressione che ha leggermente modificato la forma del bulbo oculare, ma nessun cambiamento si è verificato quando è stata utilizzata la tecnica di aspirazione.

La tecnica del sacco può anche aiutare a migliorare una condizione chiamata fibrillazione atriale indotta dalla microgravità, che fa contrarre il cuore nello spazio, battendo così in modo irregolare.

Il lavoro è stato recensito dalla rivista JAMA Ophthalmology.

