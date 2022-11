L’innovazione e l’integrazione sono fondamentali per la digitalizzazione dell’azienda

di

studio dell’UE 10 novembre 2022

– 13:29



Il software gestionale ERP integrato con il resto delle soluzioni dell’azienda sarà il motore che faciliterà il cambiamento tecnologico. La semplice implementazione di strumenti software non migliora sempre le operazioni aziendali. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario lavorare in modo integrato. Questo è l’unico modo per migliorare i processi ed eliminare le duplicazioni.

Nel bel mezzo del contesto pandemico post-Covid-19, molte aziende sono state spinte ad attuare cambiamenti nei loro processi di gestione. Ciò include l’implementazione di nuove soluzioni software, come strumenti avanzati di gestione aziendale ERP-CRM o software di gestione delle risorse umane che rispondono alle esigenze attuali dell’azienda. Zucchetti Spagna Che conosce molto bene dopo quasi 40 anni di sviluppo di questo tipo di soluzione.

Il La crescita del lavoro a distanzaIl boom degli acquisti online o la necessità di costruire un’azienda resiliente di fronte a situazioni complesse (inflazione, crisi energetica) ha portato molte organizzazioni a sviluppare cambiamenti interni volti ad aumentare il proprio livello di digitalizzazione.

La necessità di affrontare il cambiamento tecnologico ha sollevato molte domande nelle aziende, in merito Come scegliere un ERP di successoE ilanche Qual è il modo migliore per gestire un modelloIn questa nuova realtà in cui una parte dei dipendenti lavora da remoto e un’altra parte lavora dall’ufficio.

Il ruolo del software completo nella trasformazione digitale



La trasformazione digitale non si limita all’utilizzo di strumenti software. Si tratta di utilizzare soluzioni avanzate che rispondono alle esigenze delle aziende. Ad esempio, il software di gestione delle risorse umane non è stato configurato 10 anni fa per gestire modelli misti, dove Lo smart work si fa strada nella cultura aziendale. Quindi le aziende non hanno sfruttato i vantaggi dell’elaborazione massiccia dei dati per facilitare il processo decisionale, come è evidente in Guida al lavoro intelligente e trasformazione dell’area di lavoroA cura del produttore di software Zucchetti Spagna.

Oggi ci sono nuove soluzioni di gestione delle risorse umane, come Zucchetti HR SuiteStrumenti strategici progettati per analizzare accuratamente le persone e il loro sviluppo dal momento in cui entrano nell’organizzazione fino all’uscita dall’organizzazione. People Analytics svolge un ruolo essenziale nella gestione delle risorse umane. Così vediamo come un software HRM completo vada ben oltre la gestione delle buste paga o la selezione dei dipendenti; Dovrebbe essere uno strumento che consenta la gestione del benessere e della formazione dei dipendenti in azienda e la valutazione del proprio operato.

Pertanto, l’innovazione è fondamentale per l’uso di hStrumenti software davvero potentie rispondere alle mutevoli esigenze delle imprese. Solo i fornitori di software che comprendono questa realtà e sono profondamente impegnati nell’innovazione saranno disposti ad accompagnare le aziende nel percorso verso la trasformazione digitale. È il caso di Zucchetti Spagna, che Investe il 15% del fatturato annuo in ricerca, sviluppo e innovazioneFornire soluzioni software che si adattano alle nuove sfide per le organizzazioni e anticipano i cambiamenti del mercato.

Lo stesso si può dire quando ne parliamo Soluzioni software ERP-CRM. Le aziende hanno bisogno di soluzioni in grado di connettersi all’intera struttura dell’organizzazione. Perché nessun programma non è più valido. Come accennato nella Guida Zucchetti Spagna La scelta di un ERP di successoOggi esistono molti tipi di soluzioni e le aziende devono valutare se hanno bisogno di software al lavoro O nel cloud, se hanno intenzione di scegliere una soluzione specifica per il loro settore (ERP verticale) o un software generico che possono personalizzare… e in definitiva rispondere alle loro specifiche esigenze di gestione.

Nell’era dei dati, è fondamentale che i programmi non vengano eseguiti in isolamento. Dovrebbe esserci un record di dati. Questo è l’unico modo per evitare duplicazioni e lavorare in modo efficiente, con una buona comunicazione tra i diversi reparti. Le operazioni agili non possono essere eseguite se non esiste un unico record di informazioni. Partendo da queste premesse, Zucchetti Spagna sviluppa soluzioni progettate per implementare una gestione globale. Quindi, il tuo software di gestione Solmicro ERP Si integra facilmente con piattaforme di e-commerce, soluzioni di gestione delle risorse umane, soluzioni software per punti vendita, software MES per il controllo e la pianificazione della produzione, nonché con il resto degli strumenti software utilizzati dall’azienda.

L’importanza di un partner tecnologico per facilitare il cambiamento



Quando l’integrazione del software è necessaria per la digitalizzazione, non è sufficiente concentrarsi sulla scelta di uno strumento software. Le aziende dovrebbero avere una prospettiva più ampia e concentrarsi su di essa Scegli un partner tecnico solvibile e affidabile, Che fornisce loro soluzioni compatibili, personalizzabili e scalabili e, soprattutto, assicura il loro sviluppo tecnologico in futuro.

Questo è il caso Zucchetti Spagnache dispone del più ampio portafoglio di soluzioni software sul mercato: software di gestione aziendale ERP-CRM, software di pianificazione e controllo della produzione MES, soluzioni di business intelligence, software di gestione delle risorse umane, buste paga e mobilità, software per punti vendita per l’ospitalità e la vendita al dettaglio e software gestionali per consulenti e uffici Soluzioni per la gestione degli spazi di lavoro, programmazione e pianificazione della produzione, soluzioni per la sicurezza informatica, software e hardware per il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone e degli edifici.

Le aziende cambiano, quindi in futuro avrai bisogno di nuove soluzioni. Se il focus è solo sul software e non sul partner tecnologico, l’azienda potrebbe non essere pronta per affrontare i cambiamenti futuri. In questo senso, il fascicolo Forte investimento di Zucchetti Spagna in R+S+i, Premiato Leadership for Innovation Award (2022) e la sua vasta gamma di soluzioni software lo rendono il partner ideale per l’azienda quando si tratta di facilitare la digitalizzazione intelligente e scalabile.