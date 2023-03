L’innovazione fa parte dell’agenda aziendale

Gustavo Vidal, Direttore Generale, Metrotel; Luciana Barrera, direttrice delle operazioni incrociate per Telefnica Movistar in Argentina, e Ignacio Bidart, Chief Information Officer per Mercedes-Benz Trucks and Buses, Hanno dato conto delle strategie di innovazione messe in atto nelle aziende e dei progetti futuri.

Ignacio Bidart, Chief Information Officer di Mercedes-Benz Trucks and Buses, ha parlato del ruolo del settore IT nella nuova società nata dalla separazione del ramo d’azienda con Mercedes-Benz. “Siamo un’azienda indipendente da poco più di un anno. L’azienda sta subendo una trasformazione completa che copre tutte le aree dell’azienda e penso che questa sia un’opportunità unica perché possiamo riscrivere la storia di un’azienda di 70 anni azienda”

“Abbiamo avuto l’opportunità di definire una strategia da zero per come dovrebbe apparire la struttura del team IT e metterla insieme da zero, cosa che non molti hanno avuto l’opportunità di fare. Se non fosse stato per questo team, avremmo potuto Non avrei avuto quel cambiamento, sarebbe stato impossibile. Crescere come abbiamo fatto noi.

“L’innovazione tecnologica ha permesso ai lavoratori di assumere ruoli diversi, ad esempio, qualcuno che era solito arrampicarsi sulle torri per installare il servizio ora può sedersi a un grazioso tavolo di marketing e dare una visione completamente diversa”.

Da parte sua, Gustavo Vidal, Direttore Generale di Metrotel, ha commentato le innovazioni introdotte nella sua azienda e l’importanza delle infrastrutture condivise.

“Gli operatori grandi, medi e piccoli, invece di estendere la propria rete, possono ora unirsi a una rete neutra e fornire servizi rispetto a quella di una terza parte. Pertanto, tutti possono fornire un servizio in fibra ottica”.