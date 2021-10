L’insolito record che Canelo Alvarez proverà a raggiungere nel 2022 se batterà Caleb Factory

L’imponente record che Canelo Alvarez cercherà se sconfiggerà Caleb Plant (Foto: Jerome Meron/Reuters)

Saul Alvarez È in uno dei momenti più dolci della sua carriera, perché oltre ai guadagni medi più alti della sua carriera, è a una vittoria dall’entrare nei libri di storia come primo pugile nella storia del peso medio super Questo rimuove la divisione.

Per raggiungere questo obiettivo devi essere sconfitto Fabbrica Caleb Sabato prossimo 6 novembre in MGM Grand a partire dal Las vigas, dove ha finalmente unificato i titoli WBC (CMB), la World Boxing Association (Insieme a), Organizzazione mondiale della boxe (OMB(Federazione Internazionale di Pugilato)vibrazione) con un peso di 168 libbre.

Se esce vittorioso dal ring, il Canillo Il grande traguardo di 2021 Distruggendo la divisione, il prossimo passo sarà decisivo nella sua carriera, in quanto lo porterà ad affrontare il campione di peso più alto e imbattuto di tutta la sua storia.

Canelo Alvarez affronterà Caleb Plant alla ricerca della supremazia dei super-medi (Immagine: Instagram @canelo)

riguarda Artur Petbiev, il pugile russo, alto 1,82 metri, che si ritrova con un record di imbattibilità di 16 vittorie, tutte conquistate per ko che gli è valso la testa della classifica CMB e vibrazione A 175 libbre.

nel mese di dicembre, butterbeef Si difenderà da entrambe le cinture Marcus Brown E se vince, cercherà di sconfiggere un eroe OMBe Joe Smith Jr. avvicinarsi alla completa unificazione; Tuttavia, la lotta contro Canillo Alvarez In un duello di eroi.

Secondo il Presidente della Repubblica primo gradoe Bob ArumQuesta lotta ha una seria possibilità di accadere.

“In primavera, potremmo fare questa unificazione tra Peterbief e Joe Smith, o se ottiene una difesa vincente contro Brown, forse possiamo combattere contro Canelo Alvarez. “Sarà un grande evento”, ha detto lo storico promoter americano.

Bob Arum, presidente di Top Rank e un popolare promotore di boxe che cercherà di sollevare Canelo Álvarez a 175 libbre (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Queste parole coincidono con le continue affermazioni di Eddie Rinoso, allenatore Canillo Alvarez, che mantiene la sua intenzione di aumentare un’altra divisione dopo aver spazzato 168 sterline contro di lui Fabbrica Caleb.

In caso di salita a 175 sterlineSaúl sarà misurato contro un concorrente di questo peso dopo più di due anni, da novembre 2019, Canillo superare Sergey Kovalev In 11 round per il titolo dei pesi massimi leggeri per OMB E ottenere il loro campionato in quarta classe.

Inoltre, Alvarez Può impostare la nuova sfida di provare a spazzare via la divisione 175 sterline, perché se vinci, Artur PetbievGli sarebbero state attribuite due delle sue quattro cinture di boxe e potrebbe lottare per un record straordinario all’inizio della sua carriera: essere il campione indiscusso in termini di peso. mezzo super e semi pesante.

Artur Beterbiev, campione IBF e WBC di 175 libbre, è un potenziale concorrente di Canelo Álvarez se batte Caleb Plant (Foto: Instagram/Artur Beterbiev)

“Sarà un grande evento, immagina, Canelo vs Peterbiev”, ha detto Bob Arum a iFL TV.

Prima che venisse confermata l’unificazione tra Álvarez e Plant, dal corner messicano si parlava di sfida butterbeef o anche un campione WBA, Dmitriy Bevol, nativo Arthur e il campione dei pesi massimi leggeri con 18 vittorie, 11 delle quali per KO.

Prima di considerare seriamente l’aggiornamento della partizione Canillo Alvarez Caleb Plant deve essere sconfitto e terminare il suo passaggio con successo 168 sterline Temporaneamente, perché in futuro ci sono ancora concorrenti pesanti all’interno della stessa divisione che cercano di togliersi il Tapatio.

