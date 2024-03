L’intelligenza artificiale ha sostituito questi lavori nel settore dei videogiochi

Il 37% degli sviluppatori che utilizzano l'intelligenza artificiale lo fanno con l'obiettivo di velocizzare la programmazione. (informazioni sull'immagine)

Un recente rapporto del Fondo monetario internazionale ha avvertito che quasi il 40% dei posti di lavoro in tutto il mondo potrebbe essere a rischio a causa dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, con un impatto maggiore fino al 60% nelle economie più avanzate. Questo è un fenomeno che sta già influenzando notevolmente l’industria dei videogiochi.

L’intelligenza artificiale, infatti, sta trasformando gran parte delle dinamiche aziendali di questo settore, Dalla creatività artistica allo sviluppo software. Ciò accade perché questa tecnologia semplifica i processi di produzione di nuovi titoli, consentendo agli studi di ridurre il numero di artisti grafici necessari per progettare scenari attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale generativa e assistere gli scrittori nella scrittura dei dialoghi.

È il caso di grandi aziende come Ubisoft o Nvidia, che hanno recentemente presentato al CES di Las Vegas strumenti che consentono l'interazione diretta tra giocatori e personaggi controllati dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo è Crea esperienze di gioco più coinvolgenti.

L’intelligenza artificiale (AI) si sta rapidamente affermando nel campo dello sviluppo di videogiochi. (informazioni sull'immagine)

È nato il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale Preoccupazioni sul futuro del lavoro tra gran parte dei professionisti Che compongono il settore dei videogiochi come artisti, illustratori, scrittori, sviluppatori, programmatori e attori che prestano la loro voce e la loro immagine a diversi personaggi.

Per esempio, Invece di assumere 6 o 7 artisti per costruire il set del gioco futuroalcuni responsabili di studio potrebbero essere tentati di accontentarsi di uno o due sviluppatori umani assistiti da un'intelligenza artificiale generativa incaricati di realizzare lampioni o alberi su una linea di produzione.

IL L'intelligenza artificiale può anche creare livelli, personaggi e persino intere trameCiò potrebbe ridurre la necessità di game designer e scrittori creativi su alcuni progetti. Inoltre, questo progresso è in grado di eseguire test automatizzati per identificare bug e problemi di gioco, il che potrebbe ridurre la necessità di tester del gioco in determinate fasi dello sviluppo.

In un recente sondaggio condotto su oltre 300 studi, è emerso che il 62% di loro ha già adottato strumenti di intelligenza artificiale per sviluppare nuovi titoli. (informazioni sull'immagine)

Inoltre, l'aumento Programmi come DALL-E 2, Midjourney e Stable Diffusion Sta già riducendo la domanda di animatori presso le aziende di videogiochi

Anche per gli attori doppiatori hanno già messo in guardia sull’importanza di leggere attentamente i contratti. Per evitare che l’intelligenza artificiale utilizzi le vostre voci senza compenso. Soprattutto dopo la creazione di tecnologie come quelle offerte da Replica Studios, che generano voci artificiali per i personaggi, sebbene queste rappresentino ancora dei limiti in termini di natura ed espressività.

Di fronte a questi cambiamenti, i sindacati negli Stati Uniti Stanno negoziando l'adeguamento degli accordi Proteggere gli interessi e i diritti degli attori dall’uso della loro voce e immagine da parte dei sistemi di intelligenza artificiale.

Anche aziende come Google, Electronic Arts o Microsoft stanno abbracciando l’intelligenza artificiale. (Immagine illustrativa)

L’intelligenza artificiale sta migliorando rapidamente Nello sviluppo di videogiochi, secondo un recente rapporto di Unity, riconosciuta come proprietaria di uno dei motori di sviluppo più influenti del settore.

Questo studio lo ha rivelato Il 62% degli sviluppatori ha già applicato l'intelligenza artificiale Nei processi della sua creazione, evidenziandone l'importanza non solo per il futuro, ma come strumento attuale nel settore.

È stata ottenuta questa notevole percentuale Attraverso un’indagine di oltre 300 studila maggior parte dei quali utilizza questa tecnologia principalmente per la prototipazione rapida, la creazione di concetti, lo sviluppo di risorse e il contesto narrativo per i propri progetti.

L'intelligenza artificiale semplifica i processi nella produzione di videogiochi, consentendo agli studi di ridurre il numero di artisti grafici necessari per progettare gli scenari. (Reuters/Diritto Firenze)

Nei dettagli più specifici, Il 37% degli sviluppatori che utilizzano l'intelligenza artificiale lo fanno con l'obiettivo di velocizzare la programmazioneMentre il 36% lo utilizza per creare illustrazioni e livelli di gioco, nonché testare loop di gioco e automatizzare componenti narrative.

Mentre l'uso prominente dell'intelligenza artificiale lo è Generazione di texture e materiali per videogiochiLa realtà aumentata e virtuale (AR/VR) è uno dei generi in cui questo sviluppo trova maggiore applicazione.