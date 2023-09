L’intelligenza artificiale: una nuova sfida per l’industria musicale | tecnologia

Alcuni lo temono, altri lo trovano un fenomeno “interessante”. programmi intelligenza artificiale (AI)Che ricrea le voci degli artisti, è una sfida per l’industria musicale, con la quale sa che dovrà confrontarsi.

“Ovunque”

voce Frank Sinatrache scomparve nel 1998, fu ritrovato in una versione della canzone di Coolio “Gangsta’s Paradise”, e Angel fu sorpresa di sentirsi assumere “Saiyan”, il soprannome dei rapper francesi Heuss L’Salaud e Gazo. Il video è stato visto oltre 1,8 milioni di volte su Twitter Youtube.

Non so cosa fare con l’intelligenza artificiale. Mi sembra una follia, ma allo stesso tempo temo per la mia professione”, ha scritto la cantante belga sulle sue reti.

“IL Amnesty International È assolutamente ovunque e in ogni momento. Che si tratti di riflessioni sull’industria musicale o sull’arte. “È più visibile di prima perché la tecnologia è stata democratizzata”, ha detto all’AFP Alexandre Lasch del Sindacato Nazionale Fonogramma francese.

“Con l’evoluzione delle applicazioni, la regolamentazione viene discussa a livello europeo. Negli Stati Uniti, la preoccupazione maggiore è la trasparenza degli strumenti Amnesty International“Perché la cosa più importante è il rispetto per l’artista e la creatività”, aggiunge.

Rabbia contro l’intelligenza artificiale

“IL Amnesty International “È diabolico”, dice il rapper californiano Ice Cube nel podcast Full Send.

“È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, si è lamentato il rapper canadese Drake, che è influenzato da questi processi campanari.

Ad esempio, nella versione di “Munch”, titolo del rapper americano Ice Spice, o “Heart On My Sleeve”, uno pseudo-duetto creato tra lui e un altro famoso canadese, The Weeknd, è stato ascoltato oltre 10 milioni di volte. su Youtube. tic toc entro poche ore.

E la proprietà intellettuale? “Ciò che è protetto dal diritto d’autore è l’espressione di un’idea. Un suono non è proprio questo”, afferma Andres Guadamuz, professore di diritto della proprietà intellettuale presso l’Università britannica del Sussex.

Fenomeno “interessante”.

album completo di oasi, un gruppo che si è sciolto nel 2009, emergendo sotto il nome AIsis (Artificial Intelligence in inglese). “Ho ascoltato solo una canzone”, commenta il cantante sulle sue reti Liam GallagherEd era migliore di tutti gli altri che ho sentito ultimamente.

Paul McCartney Ha descritto il fenomeno come “molto interessante” alla BBC Radio 4. “Questo è qualcosa che tutti comprendiamo in questo momento”, ha sottolineato.

La leggenda del pop menziona lo status di canzone inedita per gli scarafaggi che verrà registrato utilizzando Amnesty International ri-voce John Lennonsotto il controllo dei suoi eredi.

Dall’altro lato, Spotify “Si stanno svolgendo serie discussioni su come affrontare il potente potenziale delle tecnologie Amnesty International“, conferma all’AFP un portavoce della nota piattaforma fluire.

Aggiunge che l’obiettivo dell’app rimane “aiutare gli artisti a connettersi con il pubblico, monetizzare le loro opere d’arte e costruire la loro carriera”.

Resisti, mettiti alla prova

Piattaforma francese Deezer Lo scorso giugno ha dichiarato di aver sviluppato una tecnologia che le permette di identificare le canzoni che riproducono le voci delle star della musica attraverso l’applicazione Amnesty International.

“Il nostro obiettivo è eliminare i contenuti illegali e fraudolenti, aumentare la trasparenza e sviluppare un nuovo sistema di ricompensa attraverso il quale gli artisti professionisti vengono ricompensati per aver creato contenuti di valore”, ha affermato in una nota.

musica mondiale Applicazioni da aprile a piattaforme come Spotify Anche Apple Musica che negano l’accesso al proprio catalogo a coloro che desiderano utilizzarlo per arricchire i propri programmi Amnesty Internationalcome rivela il Financial Times.

accanto a, Google E musica mondiale Eventuali licenze per le melodie create e i suoni degli artisti vengono negoziate con Amnesty Internationalsecondo il giornale.

L’idea è quella di individuare strumenti che permettano di premiare gli eredi quando i fan creano opere per i loro idoli utilizzando il software Amnesty International.