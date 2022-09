“L’intelligenza umana deve essere integrata, non sostituita”.

Notizie correlate

È un esperto in tutto apprendimento automatico e per apprendimento approfondito La sua ricerca è dedicata alla comprensione e allo studio del linguaggio, con particolare attenzione alle tecniche del parlato e della comunicazione. Elaborazione del linguaggio naturale.

Dal 2013 Jordi Luque (Esplugues de Llobregat, 1979) fa parte del team di ricercatori di TelefonoDiffondere le loro scoperte attraverso riviste e conferenze e mettere le loro scoperte a disposizione di progetti che raggiungono non solo l’azienda, ma anche l’intera Unione Europea.

Chiedo. Che posto occupa la Spagna nella ricerca sul deep learning?

Risposta. Ha un ruolo importante. Non siamo ancora a livello statunitense o cinese, ma in confronto, stiamo facendo un grande sforzo per non perdere quell’attrazione. Le tecnologie di apprendimento sono la nuova rivoluzione industriale del 21° secolo. È stato un errore non creare fabbriche o favorire l’industria tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in Spagna.

La stessa cosa sta accadendo ora. I lavoratori di oggi e del prossimo futuro devono essere pronti ad affrontare queste tecnologie ed è per questo che ne abbiamo bisogno Scienziati che capiscono e sviluppano. Tuttavia, è difficile trattenere questo talento nelle nostre università e industrie. Scienziati e lavoratori che padroneggiano questo tipo di tecnologia avranno il Santo Graal dell’industria odierna.

“Le tecnologie di apprendimento sono la nuova rivoluzione industriale. Coloro che le padroneggiano otterranno il Santo Graal”.

S. Quali sfide devono affrontare ora questi tipi di strumenti?

R è stato trovato. controllo e buon uso. Come ogni nuova tecnologia, stiamo iniziando a vedere il suo potenziale, deve essere efficacemente perfezionata e controllata e il suo potenziale insegnato al pubblico in generale in modo che possa essere utilizzato e sviluppato a beneficio della società. La tecnologia deve essere divulgata e spiegata in modo che tutti possiamo usarla nel miglior modo possibile.

» Tecnologie di deep learning oggi Può cambiare il corso delle elezioniAd esempio, diffondendo notizie false attraverso falsi follower sui social media. Possono confondere e guidare l’opinione pubblica in una direzione particolare. Inoltre, possono essere un germe per rovesciare governi e società o porre fine alla reputazione di qualcuno.

S. Il nostro rapporto con l’intelligenza artificiale sta cambiando?

R è stato trovato. Certamente. Dieci o quindici anni fa nessuno avrebbe pensato che avremmo parlato con computer tascabili, terminali mobili. Oggi utilizziamo la voce, l’interfaccia umana più naturale, per comunicare con la nostra lavatrice, il condizionatore d’aria o la console per videogiochi.

“In futuro, queste tecnologie saranno essenziali migliorare il benessere, Soprattutto gli anziani, o coloro che hanno bisogno di più cure. Lo stesso sta già accadendo in paesi come il Giappone, dove da decenni lavorano su robot assistivi.

S. In questo senso, i robot trascenderanno gli schemi e prenderanno le proprie decisioni?

R è stato trovato. Lo stanno già facendo. I meccanismi di controllo automatizzati gestiscono varie cose come i comandi Comprare e vendere in borsa Raggiungere valori ottimali per la gestione della temperatura e il consumo di acqua nel campus. In generale, per controllare sistemi complessi.

S. Verrà apprendimento approfondito Imitare l’intelligenza umana?

R è stato trovato. Non credo che il metodo sia imitare l’intelligenza umana. Dobbiamo intendere l’intelligenza artificiale come Un nuovo tipo di intelligenza Non come una replica di un essere umano. Dovremmo integrare le persone, non sostituirle.

S. Possono essere situazioni come quelle del robot Hal V 2001 volo spaziale?

R è stato trovato. Sì, se non controlliamo e dirigiamo correttamente questi algoritmi, possono decidere da soli che l’umanità non è altro che un’epidemia che deve essere sradicata per il corretto funzionamento dell’ecosistema. Terra. Ad ogni modo, voglio essere più romantico e credere meglio che cose come quelle del film accadranno a leiCioè, innamorarsi. Associazioni ed enti indipendenti o governativi che certificano Versione etica e morale di detti Algoritmipiù che mai necessario.

“Abbiamo già problemi di discriminazione che emergono da semplici algoritmi: selezione di studenti e borse di studio con algoritmi opachi, valutazione del rischio o del credito in enti assicurativi e finanziari, algoritmi di previsione del crimine… Non è un problema nuovo, ma almeno ora siamo più consapevoli . È imperdonabile non cercare di fermarlo e controllarlo.

S. Raggiungeremo presto un bivio morale o etico attorno a questi processi?

R è stato trovato. naturalmente. Bias, o “bias” dal suo nome inglese, per questi algoritmi è un chiaro esempio. I modelli linguistici sono stati addestrati utilizzando grandi dati Producono, ad esempio, risultati prevenuti sia per il genere che per gli stereotipi. Non è probabile per questi modelli, ad esempio, che una donna sia un ingegnere o un uomo.

“Succede la stessa cosa con Colore della pelle o nazionalità. Alcuni algoritmi tendono a favorire e rafforzare gli stereotipi. Ciò che è ancora più preoccupante è che i risultati di questi stessi algoritmi si alimentano a vicenda. Le sue conseguenze sono estremamente dannose e discriminatorie, a volte in modo vago, soprattutto nei confronti delle minoranze. Un riflesso della nostra società.

S. Quali strumenti ci offre il deep learning nella creazione? Le macchine verranno per creare simili Mozart anche Beethoven?

R è stato trovato. In effetti, lo stanno già facendo. Esistono algoritmi di clustering sia per le immagini che per i video, nonché per la digitazione. Posso anche dire che esistono concorsi di tecnologia Orientato alla creazione di algoritmi in grado di scrivere musica completamente originale.

Segui gli argomenti che ti interessano