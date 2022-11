L’intensità e il ritmo della Coppa del Mondo ha raggiunto il suo giro di boa

Doha (inviato speciale) – La metà dei Mondiali del Qatar 2022 è passata. Quasi senza rendersene conto, come molte delle cose belle della vita. Sono state giocate 32 delle 64 partite del Qatar e, sebbene manchino ancora quasi tre settimane alla fine del torneo, la rotonda della prima fase ha già preso il cinquanta percento del torneo che aspettavamo da più di quattro anni.. Quando volevamo essere ricordati, tutto ha cominciato a finire.

L’argentino Messi è arrivato favorito ed è stato schiaffeggiato all’esordio contro l’Arabia Saudita Immagini Getty

2 correlati

Se facciamo un esercizio inutile e sconsigliato per determinare il mondial una parolapotrebbe succedere “condensatore”. La stragrande maggioranza delle partite è stata giocata a un ritmo elevato e ha avuto grandi dinamiche. Li avevamo finché non crolla Le disparità tra i soliti poteri e le forze emergenti scelte furono significativamente ridotte. Nessuno vince nomi o maglie, men che meno ai primi appuntamenti.

Pochi gol, partite bloccate e contestate e certezze: chi spende ha un premio. Poche delle squadre che sono uscite per speculare ci sono riuscite. Continuare ad attaccare, almeno in certi momenti della partita, è ciò che ha dato i suoi frutti nei maestosi stadi del Medio Oriente. La capacità di saper leggere le circostanze e capire quando andare avanti e quando mollare ha fatto la differenza nelle prime due giornate della fase a gironi.

Il numero di gol è stato inferiore a Russia 2018. Abbiamo una media di 2,53 a partita (81 gol) contro i 2,64 della Russia (169 in 64 partite). Tuttavia, l’efficienza degli attaccanti era maggiore, poiché il numero di bersagli previsti era 77,6, il che significa che ne sono stati convertiti più di quelli creati.

perché? Perché ognuno sta facendo meglio il proprio lavoro. Gli attaccanti hanno più difficoltà a concludere (15,78 contro 18,89 tiri a partita) ma lo fanno con maggiore precisione (32,6% in porta contro 31,2). Sono state inoltre create meno occasioni da gol (16.15 vs 18.56, il che spiega una migliore preparazione difensiva (più recuperi, 98.21 vs 97.93) e una migliore percentuale di partite vinte dai difensori (51 vs 48).

Anche la qualità dei passaggi e del possesso del Qatar è superiore a quella della Russia. Ci sono stati 1.324 tocchi a partita in 32 partite in questo torneo, rispetto ai 1.298 del passato. Inoltre, la proprietà era più lunga di 25,5 secondi contro 23,8 secondi. Il rapporto di efficacia dei passaggi è 82,8 contro 82, ma il numero di passaggi nell’ultimo terzo è diminuito, indicando una migliore pressione difensiva.

I numeri sono usati per descrivere graficamente ciò che si vede in tribunale. In questa Coppa del Mondo era molto chiaro che abbassare l’intensità poteva significare la sconfitta. Occorre mantenere grinta e mentalità durante i 100 minuti. Qualsiasi decentramento paga un prezzo pesante. E questo proprio per l’alto livello che mostrano giocatori di ogni genere.

Per segnare un gol devi fare tante caratteristiche e anche difendere bene. La contesa principale è sempre il centrocampo, ma i risultati si definiscono nelle aree. La maggior parte del gioco passa tra i terzi ed errori sui segni di attacco e difesa. Non c’è spazio per errori.

Ora è il momento delle definizioni. La seconda metà della Coppa del Mondo inizierà con l’ultima data della fase a gironi, dove si concluderanno le qualificazioni per gli ottavi di finale. Si tratterà di vedere se lo stress ei nervi annebbiano i sensi o eccitano le virtù. L’unica cosa certa è che l’intensità e il ritmo di coppa molto impegnativo verranno mantenuti.