L’International Pokémon Europe Championship 2023 è già stato vinto; Queste sono le ceneri di ketchum del mondo reale

Tenutosi questo fine settimana all’ExCeL di Londra, IFEMA nella capitale britannica, una nuova edizione dei Campionati Internazionali Pokémon in Europa. Un concorso di migliaia di dollari in più premi Quindi prendi punti per il campionato (Con cui si possono coprire le spese di viaggio per eventi futuri). Si è diffuso Tre giorni Si è dedicato ai migliori allenatori del mondo per il gioco di carte collezionabili Pokémon, i videogiochi Pokémon Scarlet e Purple, Pokémon GO e Pokémon UNITE.

nonostante Nessun cittadino ha assaggiato la gloria In questa occasione, vi lasciamo un elenco completo dei vincitori, che ovviamente potremo vedere Tra l’11 e il 13 agosto di quest’anno in Giapponedove si svolgerà il Pokemon World Championship 2023. E prima che tu parta con Ash Ketchum nel mondo reale, ci aspettiamo che molto presto potrai leggere una cronaca in questa casa sull’evento e su Com’è la vita all’interno di un ciclo di pokemon di dimensioni simili.

Tutti i vincitori dell’International Pokémon Europe Championship 2023

Classe per principianti del gioco di carte collezionabili:

Primo classificato: Remy Lorenz [Estados Unidos]

Secondo posto: Drake Cho [NZ]

Gioco di carte collezionabili di classe senior:

Primo posto: Ron Herremans [Bélgica]

Secondo posto: Drew Stephenson [Reino Unido]

Principali categorie di giochi di carte collezionabili:

Primo posto: Alex Chemansk [Estados Unidos]

Secondo posto: Tord Recliffe [Noruega]

Categoria di videogiochi per principianti:

Primo classificato: Pietro Nihal Calodora Silva [Italia]

Secondo classificato: Federico Corino [Italia]

Categoria di gioco senior:

Primo classificato: Mattia Cognetta [Italia]

Secondo posto: Kellan van Severen [Canadá]

Categoria principale dei videogiochi:

Primo posto: Paul Chua [Estados Unidos]

Secondo posto: Gabriel Agati Madera [Brasil]

Pokémon GO:

Primo classificato: Thomas “Tonton Batteuse” Martin [Francia]

Secondo posto: Andrew “Nesabethan” Medhurst [Reino Unido]

Pokémon UNITE Primo posto: Talibobo Believers