L’invenzione geniale che trasforma qualsiasi cellulare in un impressionante telescopio con una capacità di ingrandimento fino a 200x

Che i cellulari siano diventati la fotocamera di riferimento per la maggior parte degli utenti è una cosa che avevamo già dato per scontato. Tra le tante cose che ha sostituito c’erano le fotocamere compatte, sia analogiche che digitali, diventate popolari tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo secolo.

Negli ultimi anni, le fotocamere dei telefoni cellulari più avanzate includono funzioni che iniziano ad avvicinarsi a quelle delle fotocamere professionali, della fotografia e delle videocamere, come la possibilità di scattare in modalità RAW, registrare in formato logaritmico o consentire diversi controlli manuali.

Tuttavia è diventato comune avere più obiettivi sullo stesso telefono cellulare, inclusi alcuni obiettivi zoom 10x L’ultima generazione di telefoni cellulari si è concentrata nel dare maggiore importanza allo zoom ottico 5x. Ma ci sono modi per ottenere immagini molto più ingrandite.

Telescopio sul tuo cellulare

Uno dei progetti più importanti sulle piattaforme di crowdfunding negli ultimi anni è… Excope DT1, una fotocamera progettata per gli appassionati di fotografia a lungo raggio. Consente di scattare foto utilizzando un ultra teleobiettivo fino a Zoom ottico 200x Usa il tuo smartphone come obiettivo della fotocamera e come controllo dello zoom.

L’Excope DT1 è progettato per essere facile da usare e completamente portatile, considerando le dimensioni di questo tipo di obiettivo. Pesa 1,32 libbre e Può essere utilizzato facilmente semplicemente premendo un pulsante sullo schermo del telefono cellulareChe si fissa al sistema tramite una staffa simile a quelle utilizzate nelle automobili.



Scopri DT1

Robot gratuito

L’impugnatura ospita i pulsanti di accensione e di scatto e pesa circa 600 grammi in totale. Ti consente di scattare foto fino a 48 megapixel, con zoom ottico fino a 200x, che raggiunge quei telescopi amatoriali. Inoltre, puoi Registrazione video 4K Quando ci si connette al telefono cellulare tramite Wifi, non è necessario montarlo sul treppiede.

È possibile puntare il sistema su ciò che vogliamo fotografare e sederci con il cellulare in mano per controllare la registrazione o scattare foto. È compatibile con la tecnologia HDR e contiene La batteria da 3000 mAh consente fino a 2,5 ore di utilizzoQuindi devi utilizzare la porta USB-C per caricarlo.





Fotocamera telescopica per cellulare

Álvarez del Vayo

Questo dispositivo è attualmente in fase di lancio sulla piattaforma Kickstarter a partire da $ 189. Questo prezzo è inferiore del 50% poiché il prezzo di vendita in caso di accesso al finanziamento sarà di 379 dollari, anche se esistono altre opzioni di acquisto, un po’ più costose, ma con più accessori. Spedirà in tutto il mondo a luglio Da questo stesso anno.