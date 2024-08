L’invenzione, molto economica e facile da installare, trasforma qualsiasi bicicletta in una bici elettrica in meno di un minuto

Sta diventando sempre più comune in Spagna vedere tutti i tipi di bici elettriche per le strade, gli sterrati e persino nelle competizioni ufficiali. Raggiungono vendite travolgenti rispetto alle loro “sorelle” tradizionali, grazie a… Molti progressi tecnologici che promettono maggiore potere, indipendenza e controlloun motore così potente piccolo quanto una lattina di birra. Naturalmente molti utenti ci pensano due volte a causa dei prezzi elevati, che in molti casi superano i 2.000 euro, e della mancanza di stock. Inoltre, perché regalare le tue vecchie biciclette se esiste un modo per aggiornarle?

Ecco perché negli ultimi anni sono comparsi molti kit di conversione, che permettono di “elettrificare” le normali biciclette, ma a volte sono facili da montare, la loro portata è solitamente molto ristretta e spesso richiedono la sostituzione di interi elementi come le ruote. Livall è stato uno dei pionieri nello sviluppo del dispositivo PikaBoost, uno strumento progettato per trasformare qualsiasi bicicletta in una bici elettrica in pochi secondi, e ha appena annunciato la sua seconda generazione con Campagna di crowdfunding su Indigogo. Il tuo nuovo prodotto promette Più potenza, meno peso, più autonomia e un prezzo molto ragionevole (250 euro nella versione base), oltre ad alcuni altri miglioramenti cruciali.

Uno dei principali vantaggi di PikaBoost 2 è la sua versatilità È compatibile con quasi tutti i pneumatici sul mercatoHanno dimensioni comprese tra 14 e 29 pollici, consentendone l’utilizzo con bici da montagna, da strada e ibride. La sua installazione è molto semplice: si fissa al reggisella e la ruota girevole è posizionata sul telaio, che lo spinge grazie al suo potente motore elettrico.

seconda generazione

Leval non è una nuova arrivata nel settore. Dispone anche di caschi intelligenti per biciclette e moto. Quest’ultimo, chiamato MC1, proviene dalla divisione europea dell’azienda ed è stato sviluppato a Tres Cantos. invece di, PikaBoost 2 è compatibile con la matrice americanaChe mira a ripetere il successo del primo dispositivo.

Grazie ad un design completamente riprogettato, il nuovo PikaBoost è più piccolo del 27% (43,6 x 13,1 x 8,9 cm) rispetto al suo predecessore, mentre anche il peso è stato ridotto del 14,8% (3 kg totali, batteria inclusa). La chiave è Ruota a forma di Vche favorisce notevolmente il trasferimento di energia. Grazie al suo disegno, il battistrada con scanalature di drenaggio riduce significativamente il rischio di scivolare in condizioni di bagnato.

Il kit contiene il motore serie 500 di ultima generazione, con una potenza di 500 watt, avvolgimenti in rame puro al 99,99% e nucleo magnetico brevettato dall’azienda. Questo ti permette di raggiungere Efficienza di conversione dell’88%.Questo è un risultato enorme per un dispositivo così piccolo. Può affrontare anche le pendenze più ripide e consente velocità fino a 32 km/h, anche se la legislazione spagnola limita la velocità massima a 25 km/h.

Invece dei sensori di pedalata o di coppia del motore, Livall ha optato per la tecnologia AAR 2.0, con la quale raggiunge una maggiore precisione, poiché impara dai ciclisti e si adatta in ogni momento alle loro esigenze. IL 4 modalità di guida (Power Assist, Cruise, Workout o Eco Mode) consente di regolare la potenza in tempo reale, facilitando la progettazione dei percorsi e prolungando l’autonomia del dispositivo. Inoltre, nella “modalità Assist 1:1, ogni pedalata viene amplificata, raddoppiando la portata senza raddoppiare lo sforzo”, afferma Leval.

Anche PikaBoost 2 ha Sistema di frenata rigenerativa (RBS), che recupera energia ad ogni discesa o in modalità allenamento, generando fino a 100 watt quando la velocità è di 25 km/h. In questi momenti, “l’energia cinetica viene catturata e convertita in elettricità, aumentando l’autonomia della batteria con una singola carica”.

Grande indipendenza

La batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 158 Wh (fino a 220 Wh) è intercambiabile e Offre un’autonomia fino a 70 km o 96 kmDipende dal modello e dal livello di assistenza utilizzato. Collegata alla presa, sono necessarie circa 3 ore per caricarsi completamente ed è una batteria costruita per durare, conservando l’80% della sua capacità originale dopo aver completato mille cicli di ricarica.

PicaPost 2

Leva Omicrono

Anche la batteria Può fungere da power bank portatileCon potenza in ingresso di 65 W e potenza in uscita di 100 W. Potrai quindi ricaricare il tuo laptop, cellulare o qualsiasi altro dispositivo dove e quando vuoi.

PikaBoost 2 aggiunge nuove funzionalità che aumentano la sicurezza, ad es Rilevamento delle caduteche interrompe automaticamente la potenza del motore quando la bici viene inclinata oltre un angolo di 30 gradi, e Skid Detection, che fa lo stesso quando i pneumatici perdono trazione per aumentare l’attrito, aiutando l’utente a evitare scivolate pericolose.

Inoltre, ha una luce LED posteriore per indicare la frenata e la svolta in curva, che può essere sincronizzata con il casco intelligente Lival. tutti Può essere regolato secondo il desiderio del ciclista grazie all’applicazione Livall Su Android e iOS, che fornisce anche ulteriore sicurezza. “A ogni PikaBoost 2 viene assegnato un ID univoco, garantendo un accesso esclusivo e consentendoti di monitorare facilmente il tuo dispositivo.” Quando non è necessaria l’assistenza alla pedalata, il pulsante di sospensione dell’app disattiva il dispositivo e ti consente di continuare a pedalare senza doverlo disinstallare.

Lo starter pack PikaBoost 2, che comprende l’unità principale, il telecomando, la batteria da 158 Wh, il kit di montaggio, il parafango e il manuale utente, è Disponibile a soli €250 per i primi acquirenti tramite Indiegogo. Il pacchetto aggiornato comprende una batteria da 220 Wh, caricabatterie rapido, pneumatici sostituibili e un prezzo promozionale di 347 euro. Le prime unità saranno disponibili per la spedizione il prossimo settembre.